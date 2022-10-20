"Є інструкторами з підтримки дронів-камікадзе": у Білому домі підтвердили присутність іранських військових в окупованому Криму
Сьогодні, 20 жовтня, координатор Ради національної безпеки Білого дому з питань стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що у США підтверджують присутність іранських військових на окупованих територіях України
Про це повідомляє AFP.
"За нашою оцінкою, іранські військовослужбовці перебували в Криму і допомагали Росії в цих операціях", – сказав він, і додав, що іранці були інструкторами і надавали технічну підтримку для запуску іранських дронів-камікадзе.
"Тегеран зараз бере безпосередню участь "на землі" (у війні в Україні), а також через надання зброї, яка уражає цивільне населення та цивільну інфраструктуру в Україні", – відзначив Кірбі.
Він наголосив, що США будуть "використовувати всі засоби, щоб викрити, стримати і протистояти наданню Іраном цих боєприпасів проти українського народу", зокрема шляхом накладання санкцій проти Ірану та Росії.
- Нагадаємо, Рада ЄС затвердила санкції щодо Ірану за постачання безпілотників, які завдали ударів по Україні
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