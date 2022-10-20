Про це повідомляє AFP.

"За нашою оцінкою, іранські військовослужбовці перебували в Криму і допомагали Росії в цих операціях", – сказав він, і додав, що іранці були інструкторами і надавали технічну підтримку для запуску іранських дронів-камікадзе.

"Тегеран зараз бере безпосередню участь "на землі" (у війні в Україні), а також через надання зброї, яка уражає цивільне населення та цивільну інфраструктуру в Україні", – відзначив Кірбі.

Він наголосив, що США будуть "використовувати всі засоби, щоб викрити, стримати і протистояти наданню Іраном цих боєприпасів проти українського народу", зокрема шляхом накладання санкцій проти Ірану та Росії.

Нагадаємо, Рада ЄС затвердила санкції щодо Ірану за постачання безпілотників, які завдали ударів по Україні

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