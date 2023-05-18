Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Ваші смартфони перетворилися на зброю, яка щодня допомагає Силам оборони. А росіяни розуміють, що постійно перебувають під прицілом камер народної розвідки", - написав Федоров.

Посадовець зазначив, що є випадки, коли одну колону російської техніки фіксували 9 населених пунктів протягом всього її шляху в 100 км. Це доводить, що українці на тимчасово окупованих територіях не здаються та роблять все, щоб до їхнього міста або селища повернувся український прапор, - зазначив міністр.

Федоров закликав повідомляти єВорог про дислокацію окупаційних військ, штабів, складів з боєприпасами, ракетні комплекси тощо. Утім українцям варто залишатися обережними та відразу видаляти листування.