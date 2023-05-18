Є кейс, коли колону техніки РФ фіксували протягом 100 км: чатботом єВорог скористалися пів мільйона українців
У Міністерстві цифрової трансформації розповіли, що пів мільйона українців уже скористалися сервісом, що дозволяє інформувати керівництво України про дислокацію окупаційних військ, штабів, складів з боєприпасами
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Ваші смартфони перетворилися на зброю, яка щодня допомагає Силам оборони. А росіяни розуміють, що постійно перебувають під прицілом камер народної розвідки", - написав Федоров.
Посадовець зазначив, що є випадки, коли одну колону російської техніки фіксували 9 населених пунктів протягом всього її шляху в 100 км. Це доводить, що українці на тимчасово окупованих територіях не здаються та роблять все, щоб до їхнього міста або селища повернувся український прапор, - зазначив міністр.
Федоров закликав повідомляти єВорог про дислокацію окупаційних військ, штабів, складів з боєприпасами, ракетні комплекси тощо. Утім українцям варто залишатися обережними та відразу видаляти листування.
- Міністерство цифрової трансформації закликало жителів Запорізької області повідомляти про техніку російських військ через чат-бот "єВорог".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.13
Купівля 37.13Продаж 37.66
-
EUR
Купівля 40.25Продаж 41.07
- Актуальне
- Важливе