Є міністри, які будуть змушені покинути посади в "добровільно-примусовому форматі", - Разумков
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів про можливі звільнення серед міністрів цієї осені
Про це сказав Разумков під час брифінгу, передає Еспресо.TV.
"Відставки можливі. Є міністри, до яких є запитання. До деяких - і у мене особисто. Я наразі не переходитиму на прізвища", - сказав Разумков.
За словами голови Верховної Ради, є міністри, які будуть змушені покинути свої посади в "добровільно-примусовому форматі". Кадрові ротації в уряді очікуються після першого пленарного тижня шостої сесії Ради.
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