Є міністри, які будуть змушені покинути посади в "добровільно-примусовому форматі", - Разумков

Про це сказав Разумков під час брифінгу, передає Еспресо.TV.

"Відставки можливі. Є міністри, до яких є запитання. До деяких - і у мене особисто. Я наразі не переходитиму на прізвища", - сказав Разумков.

За словами голови Верховної Ради, є міністри, які будуть змушені покинути свої посади в "добровільно-примусовому форматі". Кадрові ротації в уряді очікуються після першого пленарного тижня шостої сесії Ради.