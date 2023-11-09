"Є певні сигнали, що рішення не остаточне": райрада про закриття феросплавного заводу в Нікополі
Виконувач обов'язків голови Нікопольської районної ради Дмитро Бичков сподівається, що підприємство зможе продовжити роботу, хоча й не в повному обсязі
Про це він розповів в етері Еспресо.
Остаточної ситуації щодо закриття заводу поки немає, пояснив тимчасовий очільник райради.
"У них ситуація змінюється по феросплавному заводу, ми сподіваємося, що все ж таки відповідні фахівці та керівники підприємства знайдуть відповідні рішення. Але є певні сигнали, що це не остаточне рішення і що завод буде за можливістю працювати, але, можливо, не в тому об’ємі якому працював раніше", - пояснив в.о. голови Нікопольської районної ради.
Бичков наголосив, що російські окупанти обстрілювали не лише феросплавний завод, а й інші великі підприємства на території Нікополя та району.
"Ми впевнені у Збройних Силах України, вони захищають наш Нікопольський район. Перспектив і шансів для того, щоб ворогу щось зробити на території Нікополя або щось "віджав" умовно кажучи, шансів у них немає і залишається лише терор, який буде вбивати економіку, людей, деморалізувати місцеве населення. Цим вони фактично і займаються цілий рік на території Нікопольського району. Тобто вони роблять все, аби Нікопольський район призупинив роботу, щоб ця територія була не придатна для життя, роботи бізнесу, підприємств", - додав він.
Що передувало
Нікопольський феросплавний завод наразі є одним з небагатьох промислових підприємств металургійної промисловості, яке продовжує працювати в несприятливих умовах, зберігаючи робочі місця та відрахування в бюджети різних рівнів.
Задля збереження пічних агрегатів адміністрацією заводу прийняла рішення про тимчасове припинення виробництва феросплавної продукції. Тим часом на підприємстві продовжать виконувати будівельні та ремонті роботи, пов'язані з модернізацією обладнання та енергокомунікацій.
Виплати працівникам, які не будуть залучені до робіт, зберігатимуться згідно з чинним законодавством.
Після усунення загрози обстрілів енергосистеми України АТ НЗФ відновить свою роботу.
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