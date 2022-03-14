"Є розмова про те, які саме літаки потрібні для яких цілей": Кулеба наголосив на необхідності передачі Україні винищувачів
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спростував припущення про те, що передача Україні винищувачів нібито не вплине на ефективність захисту країни з повітря
Про це Кулеба сказав під час брифінгу.
"Літаки потрібні. Це питання залишається надзвичайно нагальним на порядку денному", - сказав Кулеба.
Міністр зазначив, що в Україні дискусія щодо надання літаків існує лише про те, по яких саме цілях їх застосовувати.
"Між військовими є розмова про те, які саме літаки потрібні для яких цілей, але будь-які розмови про те, що Україні літаки не потрібні, не відповідають дійсності", - наголосив Кулеба.
- Нагадаємо, Польща заявила, що готова передати США свої винищувачі МіГ-29 для допомоги Україні, але просить інші літаки взамін.
- США заявили, що "не вважають прийнятною" пропозицію Польщі передати винищувачі МіГ-29 для підтримки України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.22
Купівля 29.22Продаж 31.2
-
EUR
Купівля 32.24Продаж 34.42
- Актуальне
- Важливе