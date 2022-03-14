"Є розмова про те, які саме літаки потрібні для яких цілей": Кулеба наголосив на необхідності передачі Україні винищувачів

Про це Кулеба сказав під час брифінгу.



"Літаки потрібні. Це питання залишається надзвичайно нагальним на порядку денному", - сказав Кулеба.



Міністр зазначив, що в Україні дискусія щодо надання літаків існує лише про те, по яких саме цілях їх застосовувати.



"Між військовими є розмова про те, які саме літаки потрібні для яких цілей, але будь-які розмови про те, що Україні літаки не потрібні, не відповідають дійсності", - наголосив Кулеба.

