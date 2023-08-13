Про це повідомляє ntv.

Канцлер назвав зустріч у Саудівській Аравії минулих вихідних "дуже важливою". Проте, за його словами, це "насправді лише початок".

Однак, переговори на рівні зовнішньополітичних радників – визначна подія. Канцлер Німеччини наголосив на тому, що в них взяло участь багато країн, включаючи Китай.

"Тому є сенс продовжувати ці переговори, тому що вони дуже конкретно збільшують тиск на Росію, щоб вона зрозуміла, що вона на хибному шляху і повинна вивести війська, і тоді мир стане можливим", – сказав Шольц.

Зустріч радників з нацбезпеки у Джидді

Цими вихідними 5-6 серпня у місті Джидда у Саудівській Аравії відбулися переговори з понад 40 країн щодо шляхів припинення війни в Україні. Зустріч проходила на рівні радників з національної безпеки. Як звучало раніше в пресі, саме Саудівську Аравію як місце зустрічі було обрано тому, щоб спробувати змусити провідні країни світу, які донині дотримуються нейтралітету, підтримати саме українські принципи завершення війни.

Це вже друга зустріч на рівні радників з нацбезпеки та політичних директорів щодо ключових принципів миру на основі Формули миру президента України Володимира Зеленського. Як повідомляв напередодні обговорень у Джидді заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, після успіху консультацій у схожому форматі в Копенгагені 24 червня кількість учасників збільшилася з 15 до майже 40. Також було залучено додаткові країни Глобального Півдня.

Пізніше, 7 серпня, повідомлялося, що у міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що міжнародні переговори в Саудівській Аравії щодо пошуку мирного вирішення "кризи в Україні" допомогли "зміцнити міжнародний консенсус".

Деталі саміту у Саудівській Аравії у текстовому онлайні Еспресо.TV.