Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ "Є сенс продовжувати ці переговори": Шольц прокоментував зустріч у Саудівській Аравії щодо України

"Є сенс продовжувати ці переговори": Шольц прокоментував зустріч у Саудівській Аравії щодо України

13 серпня, 2023 неділя
20:15
Світ Олаф Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає за продовження міжнародних переговорів про шляхи припинення російської агресії проти України

Про це повідомляє ntv.

Канцлер назвав зустріч у Саудівській Аравії минулих вихідних "дуже важливою". Проте, за його словами, це "насправді лише початок".

Однак, переговори на рівні зовнішньополітичних радників – визначна подія. Канцлер Німеччини наголосив на тому, що в них взяло участь багато країн, включаючи Китай.

"Тому є сенс продовжувати ці переговори, тому що вони дуже конкретно збільшують тиск на Росію, щоб вона зрозуміла, що вона на хибному шляху і повинна вивести війська, і тоді мир стане можливим", – сказав Шольц.

Зустріч радників з нацбезпеки у Джидді

Цими вихідними 5-6 серпня у місті Джидда у Саудівській Аравії відбулися переговори з понад 40 країн щодо шляхів припинення війни в Україні. Зустріч проходила на рівні радників з національної безпеки. Як звучало раніше в пресі, саме Саудівську Аравію як місце зустрічі було обрано тому, щоб спробувати змусити провідні країни світу, які донині дотримуються нейтралітету, підтримати саме українські принципи завершення війни. 

Це вже друга зустріч на рівні радників з нацбезпеки та політичних директорів щодо ключових принципів миру на основі Формули миру президента України Володимира Зеленського. Як повідомляв напередодні обговорень у Джидді заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, після успіху консультацій у схожому форматі в Копенгагені 24 червня кількість учасників збільшилася з 15 до майже 40. Також було залучено додаткові країни Глобального Півдня. 

Пізніше, 7 серпня, повідомлялося, що у міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що міжнародні переговори в Саудівській Аравії щодо пошуку мирного вирішення "кризи в Україні" допомогли "зміцнити міжнародний консенсус".

Деталі саміту у Саудівській Аравії у текстовому онлайні Еспресо.TV.

Суспільство
Німеччина
Саудівська Аравія
Війна з Росією
Олаф Шольц
Світ про Україну
Читайте також:
світ, міжнародний огляд
Автор Юлія Осим
12 серпня, 2023 субота
"Серпневе прокляття" Росії повертається, між Україною й Польщею зростає напруга, у Китаю свої причини для мирних переговорів. Акценти світових ЗМІ 12 серпня
ЗСУ
13 серпня, 2023 неділя
ISW: ЗСУ закріпилися на лівому березі Дніпра у Херсонській області, проте це ще не плацдарм
Юрій Бутусов
Автор Юрій Бутусов
11 серпня, 2023 п'ятниця
На місце Рєзнікова прийде людина Єрмака?
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.97
    Купівля 36.97
    Продаж 37.68
  • EUR
    Купівля 40.79
    Продаж 41.78
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
13 серпня
20:41
Херсонщина
Армія РФ обстріляла Херсонщину: є пораненні, пошкоджені приватні будинки
20:34
Росіяни зруйнували 10 приватних будинків, вдаривши по Словʼянську
Росіяни вдарили по Торецьку та Сіверську на Донеччині: 2 поранених
20:24
Бєлгород. Пошкоджений фасад на Єсеніна
Піcля роботи ППО у Бєлгороді постраждала від вибуху багатоповерхівка
20:22
спека
Вчені встановили максимальну температуру, яку може витримати організм людини
20:02
OPINION
Андрій Кокотюха
Щоб українці читали більше, не досить видавати книжки та відкривати книгарні
19:55
ЗСУ
Куп'янськ, Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка: у Генштабі ЗСУ розповіли, на яких напрямках стримується наступ росіян
19:53
Сергій Пашинський
Близька до Пашинського компанія "Українська бронетехніка" забезпечила критичні надходження зброї та стала найбільшим приватним постачальником Міноборони України, - New York Times
19:41
на фото: галактика
Землю накрив потужний Персеїдський метеорний дощ
19:01
Олексій Резніков
На лінії фронту є ділянки, де до 5 мін на квадратний метр, - Резніков
18:26
Живиця та Рудик тримають прапор "Смоленської держави"
"В союзі з майбутньою Білоруссю": депутат облради зі Смоленщини виїхав до ЄС й оголосив про боротьбу за відокремлення від Росії
18:05
OPINION
Ігор Гулик
Арестович і омари
17:58
Олаф Шольц
Ракети Taurus для України: Шольца звинувачують у нерішучості, а сам він каже про "ретельну перевірку рішень"
17:12
Тисяча українських морпіхів повертається з навчання у Британії
Вчилися десантуванню з надувних човнів, міським боям та вибуховій справі: ще тисяча українських морпіхів повертається з навчання у Британії
16:59
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак
Польща прикриє кордон з Білоруссю вертольотами "Апачі" й танками "Абрамс"
16:50
Руйнування Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі
Атака "Оніксами" по Одесі: журналісти встановили російських командирів
16:29
Павло Лебідь, Паша "Мерседес"
Суд продовжив дію обмежень, накладених на митрополита Павла
16:16
Ексклюзив
Херсон
Виїзд з п'ятої спроби: акторка з Херсона про досвід життя в окупації та евакуацію
16:08
Оновлено
Обстріл Херсонщини 13 серпня
Російська армія обстріляла Херсонщину: 7 людей загинули, серед них - сім'я з дітьми
16:05
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 13 серпня: скільки коштує євро та долар
16:01
OPINION
Олексій Голобуцький
Для держзрадників слід скасувати заставу
15:53
На трасі поблизу Золотоноши зіштовхнулися три автівки
На трасі поблизу Золотоноши зіштовхнулися три автівки: є загиблі
15:42
евакуація
За добу із Куп’янського району евакуювали 111 людей, серед них 36 дітей
15:37
Огляд
"Бавовна" над Кримським мостом, атака дронів на Москву і вибух на стратегічному заводі: де вибухало у ворога впродовж тижня
14:40
канабіс
Конопляний парад: у Берліні сотні людей вийшли на марш за легалізацію марихуани та гашишу
14:38
Оновлено
Патрульний корабель ЧР РФ "Василь Биков"
Росіяни кажуть, що відкрили вогонь аби зупинити суховантаж на шляху до Ізмаїла
14:29
Дмитро Кулеба
Кулеба відкинув побоювання щодо ескалації у разі передачі Німеччиною ракет Taurus
14:05
OPINION
Сергій Таран
Єдине, що може утримати українців після війни в Україні – це свобода
14:04
Києво-Печерська лавра
У Московського патріархату лишається ще близько 30 об'єктів Києво-Печерської лаври
13:58
Ізраїль не пустить у Єрусалим посланця Саудівської Аравії до палестинців
13:45
Ракетний удар по Покровську
Російський обстріл Покровська 7 серпня: кількість загиблих збільшилася
13:20
погода літо
Новий тиждень в Україні почнеться із сухої та сонячної погоди: прогноз від синоптика Наталки Діденко
12:46
Ексклюзив
Марія Алєксєєвич, дружина полоненого азовця
"Нас просили мовчати, а потім стався теракт в Оленівці". Дружина полоненого азовця про розслідування злочину РФ
12:07
Міноборони РФ заявило про збиття українських БПЛА над Курською та Бєлгородською областями
12:03
OPINION
Володимир Горбач
Чому Кримський міст — не Кримський
11:31
Пожежа у багатоповерхівці у Києві
У Франції сталася пожежа у багатоповерхівці: є загиблі та постраждалі
11:15
діти, війна
Через російську агресію вже загинули 500 українських дітей
11:11
Огляд
міжнародний огляд
ЗСУ досягли тактично значущих успіхів, у Росії вчитимуть "нову" історію, що з лідером "Вагнера" Пригожиним. Акценти світових ЗМІ 13 серпня
11:02
кримський міст
"Не просто ж так перекривають рух": у Повітряних силах прокоментували вибухи біля Кримського мосту
10:43
смертельна ДТП
В Австрії сталася ДТП за участі мікроавтобуса з українцями: четверо загиблих, серед них двоє дітей
10:32
Ексклюзив
До Молдови не пустили росіянина, який воював проти України
В Маріуполі постійно проходить ротація представників ФСБ, що призводить до нових хвиль зачисток, - Андрющенко
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV