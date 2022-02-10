"Є спробою політичної маніпуляції": в СБУ відреагував на звинувачення Разумкова у спробі зірвати його пресконференцію в Харкові
У Службі безпеки назвали "політичною маніпуляцією" заяву ексголови ВР, нардепа Дмитра Разумкова щодо спроби СБУ зірвати його пресконференцію в Харкові
Про це пресслужба СБУ повідомила у коментарі УП.
"Будь-які заяви про те, що Служба безпеки України перешкоджала проведенню пресконференцій окремих народних депутатів у Харкові, не відповідають дійсності. СБУ діє виключно в межах своїх повноважень та закону. І згідно функціоналу не несе жодної відповідальності за наявність чи відсутність електричного струму в містах, - йдеться в повідомленні.
В СБУ вважають, що будь-які "спроби перекласти на Службу відповідальність за нібито "зірвану" пресконференцію є спробою політичної маніпуляції".
- Нагадаємо, ексголова Верховної Ради Дмитро Разумков звинуватив Службу безпеки України у тому, що у Харкові йому не дали представити місцеву команду своїх прихильників.
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