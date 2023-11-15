ЄБРР планує докапіталізацію на 4 млрд євро для збільшення інвестицій в Україну

Про це йдеться у заяві ЄБРР, пише Укрінформ.

Погодження цього рішення Радою директорів є першим кроком у формальній процедурі збільшення акціонерного капіталу ЄБРР, який наразі становить 30 млрд євро.

Керуючі ухвалять остаточне рішення щодо пропонованого збільшення капіталу до кінця 2023 року.

"Сьогоднішнє рішення відповідає розумінню керуючих, що підтримка України після повномасштабного вторгнення Росії має бути найвищим пріоритетом для Банку зараз і в майбутньому, але при цьому ЄБРР також повинен мати можливість продовжувати працювати над реалізацією своїх стратегічних пріоритетів в інших країнах операцій", – йдеться у заяві.

На щорічних зборах ЄБРР, які відбулися у травні 2023 року в Самарканді, керуючі досягли згоди щодо необхідності додаткової підтримки з боку акціонерів для того, щоб банк міг продовжувати повноцінне виконання своєї ролі. Вони також дійшли висновку, що найбільш ефективним спільним інструментом такої підтримки буде оплачене збільшення капіталу.

У разі ухвалення цієї пропозиції керуючими це стане третім збільшенням капіталу в історії ЄБРР. Попередні два збільшення відбулися у 1996-му та 2010 роках.

Передбачається, що рішення про збільшення набере чинності наприкінці 2024 року, тоді як перші платежі почнуть надходити у 2025 році.

Згідно з пропозицією, поданою на розгляд керуючим, додатковий капітал дозволить ЄБРР продовжувати інвестиції в Україні під час війни на рівні 1,5 млрд євро на рік та збільшити річний обсяг інвестицій у країні до 3 млрд євро у майбутньому.

Цей обсяг буде вдвічі більшим, ніж під час війни, і втричі більшим, ніж у середньому до війни. Завдяки надходженню додаткового капіталу також зникне потреба у систематичному розподілі ризиків з акціонерами та донорами через гарантії та гранти, йдеться у повідомленні.

"Збільшення капіталу до такого розміру зміцнить баланс ЄБРР і забезпечить спроможність банку здійснювати збільшений обсяг інвестицій в Україні, а також продовжувати повноцінну підтримку інших країн операцій у подоланні викликів, пов’язаних з процесом переходу. Ця підтримка є особливо важливою у контексті зростання геополітичної напруженості та її економічних наслідків, а також у контексті кліматичної кризи та пов’язаних з нею довгострокових викликів", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ЄБРР є відданим і надійним партнером України. За останні 30 років банк інвестував понад 18 млрд євро у більш ніж 500 проєктів та є наразі найбільшим інституційним інвестором у країні.