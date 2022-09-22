Єдина різниця між масовими вбивствами у Ізюмі та Бучі – те, що тіла не розкидані по вулиці, – Зеленський

Про це Президент України заявив під час виступу на 77-й Генасамблеї ООН.

"Там виявлені тіла жінок і чоловіків, дітей і дорослих, цивільних і військових. 445 могил. Там родина, яка загинула під завалами будинку після російського авіаудару: батько, мати, дівчатка шести й восьми років, бабуся і дідусь. Там чоловік, якого задушили мотузкою. Там жінка зі зламаними ребрами й ранами на тілі. Там чоловік, якого кастрували перед убивством, і це далеко не перший такий факт", – наголошує Зеленський.

Він просить запитати у представників Росії, чому у їхніх військових такий потяг до кастрації та що такого із ними самими, що вони чинять такі звірства.

"Єдине, чим відрізняється масове поховання в Ізюмі від того, що світ побачив у Бучі, це, власне, поховання. Російська армія довше перебувала в Ізюмі, і тому тіла вбитих все ж закопані, а не розкидані вулицями", – додає Президент.

Нагадаємо, 15 вересня у звільненому Ізюмі виявили масове поховання сотень людей.

16 вересня в деокупованому Ізюмі Харківської області розпочали ексгумацію тіл у місцях масового поховання. Ймовірно їх кількість перевищуватиме число загиблих у Бучі на Київщині. Керівник Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що там орієнтовно 445 могил.

17 вересня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що серед тіл з масового поховання в Ізюмі Харківської області, які були ексгумовані у п’ятницю, 16 вересня, 99% мають ознаки насильницької смерті.

Очільник Ізюмської районної військової адміністрації Степан Масельський розповів, що вбитих росіянами людей в Ізюмі не менше за тисячу.

У деокупованому Ізюмі на Харківщині робота з ексгумацією тіл загиблих триватиме ще майже два тижні.

Дружина бійця 93 бригади Сергія Сови впізнала по фото руки загиблого із браслетами у кольори державного прапора, яке ширилося мережею, свого чоловіка. Після звільнення Ізюму Харківської області у місті та за його межами стали знаходити сотні тіл убитих та закатованих окупантами українців.

Українців у Ізюмі катували спецслужбовці РФ і учасники "ЛДНР".

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