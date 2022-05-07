Єдині ймовірні провокації, які можуть бути на 9 травня, — підбурювання в Молдові, — політолог Магда

Про це йдеться в етері Еспресо.



"Росія з одного боку заперечує нашу державність, а з іншого боку буде змушена визнати, якщо оголосить війну. Це не логічно", – сказав Магда.



Політолог припустив, що єдині провокації, які можуть відбутись до так званого російського "Дня перемоги", будуть саме у Молдові.

"У Молдові навколо "георгіївської колорадки" відбуваються активні зрушення. І йдеться не про якийсь військовий напад з Придністров’я, а саме виступи лівих сил, які тримають курс на РФ, тож, очевидно, хотітимуть дестабілізувати ситуацію у Молдові. Це те, що може бути цілком реально", – наголосив Магда.

Кулеба закликав не перебільшувати значення дати 9 травня, бо "кожного дня можливі зміни". Міністр закордонних справ додав, Україна готова до будь-яких сценаріїв, бо після початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого постійно живе у стані загрози.

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