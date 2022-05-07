Єдині ймовірні провокації, які можуть бути на 9 травня, — підбурювання в Молдові, — політолог Магда
Директор Інституту світової політики Євген Магда зазначив, що провокації на 9 травня у вигляді загальної мобілізації у РФ неможливі. Для Росії це означає оголошення війни, якщо ж вона оголошує війну Україні, то в такий спосіб визнає українську державність
Про це йдеться в етері Еспресо.
"Росія з одного боку заперечує нашу державність, а з іншого боку буде змушена визнати, якщо оголосить війну. Це не логічно", – сказав Магда.
Політолог припустив, що єдині провокації, які можуть відбутись до так званого російського "Дня перемоги", будуть саме у Молдові.
"У Молдові навколо "георгіївської колорадки" відбуваються активні зрушення. І йдеться не про якийсь військовий напад з Придністров’я, а саме виступи лівих сил, які тримають курс на РФ, тож, очевидно, хотітимуть дестабілізувати ситуацію у Молдові. Це те, що може бути цілком реально", – наголосив Магда.
- Кулеба закликав не перебільшувати значення дати 9 травня, бо "кожного дня можливі зміни". Міністр закордонних справ додав, Україна готова до будь-яких сценаріїв, бо після початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого постійно живе у стані загрози.
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