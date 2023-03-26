Таку думку він висловив в інтервʼю телеканалу "Еспресо"



"Хтось має програти, і це базовий момент, про який часто забувають на Заході. Можливо, будуть переговори. Хоча я так не думаю. Але, можливо, вони будуть уже після перемоги України. Якщо переможе Росія, їх точно не буде. Якщо ви продовжуватимете воювати, їх також не буде", - вважає Снайдер.



Історик наголосив, що для того, щоб закінчити війну Захід повинен продовжувати допомагати Україні



"Єдиним шляхом до переговорів є перемога України. Тому якщо люди хочуть, щоб війна закінчилася, вони повинні допомогти Україні перемогти. Сідати за стіл переговорів з цими людьми, чи ні - це ваше рішення. Історія таке уже бачила. Якщо ви вирішуєте вести переговори, ви не обираєте, з ким ви будете це робити. Але це буде ваше суверенне рішення, яке ви згодом приймете", - додав він.



Повне інтерв'ю з американським істориком Тімоті Снайдером буде опубліковане 26 березня о 20:00 на сайті Еспресо.TV. Водночас його транслюватимуть у прямому ефірі Еспресо та на YouTube Еспресо.