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Єдиний спосіб вижити для наступника президента РФ - це здати Путіна, - російський опозиціонер Яковенко

12 листопада, 2022 субота
20:52
Світ Володимир Путін

Будь-який наступник президента РФ Володимира Путіна його здасть, щоб вижити та платити якомога менше репарацій за війну проти України

Про це заявив соціолог і ексдепутат держдуми РФ від опозиційної партії “Яблуко” Ігор Яковенко в етері Еспресо.

Він скептично ставиться до чуток, що син секретаря Радбезу РФ Дмитро Патрушев стане наступником Володимира Путіна, адже вважає, що в чинного президента РФ наступника бути не може.

"Аби уявити собі наступника Путіна, потрібно осягнути внутрішню ситуацію Путіна: будь-який наступник миттєво Путіна здасть. Будь-який. Навіть найближчий друг. Тому що вижити на чолі Росії сьогодні наступній людині після Путіна - це здати Путіна, повісити на нього всі гріхи. Єдиний спосіб вижити в наступника - здійснити операцію викидання Путіна на з’їдання, тобто на кримінальне переслідування, міжнародний суд, а тоді цілком спокійно вийти з-під санкцій і спробувати укласти мир з Україною, поторгуватися, щоб було якнайменше репарацій. Це окрема історія, і вона доволі фантастична з однієї-єдиної причини: наступника не буде", - наголосив політик.

За словами Ігоря Яковенка, Володимир Путін розуміє, що його вб’ють, щойно він втратить владу, адже ніхто не захоче відповідати за злочини чинного президента Росії. Соціолог зауважив, що серйозна внутрішньовидова та міжвидова боротьба в Кремлі свідчить про те, що РФ входить  період смути, який періодично траплявся в російській історії, коли влада слабшала - зазвичай після великих поразок у війнах.

"Поразка в російсько-японській війні - велика смута, яка називалася "перша російська революція 1905–1907 років". Під час Першої світової війни Росія, щоправда, формально не програла, навіть виграла, але безглуздість війни, її тяготи спричинили те, що солдати просто почали вилазити з окопів і здійснили революцію, точніше переворот - Жовтневий. Одразу після того розпочалася велика смута, яку називають періодом громадянської війни, інтервенції тощо”, - зазначив Ігор Яковенко.

Соціолог вважає, що подібна ситуація назріває й зараз. Він зауважив, що клан секретаря Радбезу РФ Миколи Патрушева та ФСБ - клан, який не стосується очільника Чечні Рамзана Кадирова та засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина, але ненавидить їх.

"Кремль і його околиці все більше нагадують банку з павуками. Таке відбувається зараз. Поки що Путін якось утримує це під контролем, саме завдяки цьому він ще тримається. Насправді оточення Путіна, насамперед силовики, терпіти не можуть одне одного, і консенсусу з приводу того, що їм робити зараз, бути не може", - підсумував опозиціонер.

  • 12 листопада Ігор Яковенко також зазначив, що путінський режим консолідувався тимчасово та що розкол між президентом РФ і російською армією поглиблюється.

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Володимир Путін
ФСБ
Рамзан Кадиров
Вагнергейт
Микола Патрушев
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