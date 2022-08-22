Єдиною загрозою для Росії є Путін, - політолог Цибулько
Політолог Володимир Цибулько вважає, що єдиною загрозою для Російської Федерації є Путін та його режим
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Сучасні дослідники авторитаризму відзначають постійне перемикання з загроз зовнішніх на внутрішні. Авторитаризм завжди, розпочавши зовнішню агресію, рано чи пізно перемикається на внутрішню агресію. Це відбувається через те, що на зовнішній арені не вдається досягти результату. До того ж в Росії протестний рух дуже заглушений і політичним методом доводити владі своє невдоволення не виходить", - пояснив Цибулько.
Політолог наголосив, що російська влада є найбільшою загрозою для Росії.
"Коли Рябков лякає Україну ядерною зброєю, то нехай подумає про те, що дійсно є загрозою для Росії. Не зовнішня загроза є страшною для Росії. За рік в Росії від пожеж вигоріла територія. яка дорівнює території України. Російській владі просто на це плювати. Понад 50% населення Росії проживає за межею бідності. Це просто злидні. Тому найбільшою загрозою для Росії є Путін і його режим", - додав він.
- 22 серпня заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що застосування ядерної зброї можливе, навіть у відповідь на агресію проти РФ із використанням звичайного озброєння.
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