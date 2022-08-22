Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами Рябкова, Росія допускає ядерне реагування у відповідь на агресію із застосуванням зброї масового знищення та навіть звичайних озброєнь.

"Росія гіпотетично допускає ядерне реагування у відповідь на агресію із застосуванням зброї масового знищення проти самої країни чи її союзників. Також ядерна зброя може застосовуватися у відповідь на агресію з використанням звичайних озброєнь, коли під загрозу поставлене саме існування держави. Застосування Росією ядерної зброї можливе лише у порядку відповіді на напад – для самооборони у надзвичайних обставинах", – сказав Рябков.

За його словами, дії країн НАТО можуть призвести до подальшої ескалації в Україні та прямого зіткнення ядерних держав.

"Деструктивний курс країн НАТО на ігнорування наших червоних ліній та втягування у протистояння з Росією в Україні з балансуванням на межі прямого збройного конфлікту є надзвичайно ризикованим. Очевидно, що це може призвести до подальшої ескалації аж до військового зіткнення ядерних держав з тяжкими наслідками", - попередив Рябков.

16 серпня посольство РФ у США попередило про ризик військового зіткнення двох ядерних держав через допомогу Вашингтона Україні.

Одразу після цього міністр оборони Росії Сергії Шойгу запевнив, що Москва не має наміру застосовувати проти України тактичну ядерну зброю.

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