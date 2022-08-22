У МЗС Росії пригрозили НАТО зіткненням ядерних держав з тяжкими наслідками
Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що застосування ядерної зброї можливе, навіть у відповідь на агресію проти РФ із використанням звичайного озброєння
Про це повідомляють російські ЗМІ.
За словами Рябкова, Росія допускає ядерне реагування у відповідь на агресію із застосуванням зброї масового знищення та навіть звичайних озброєнь.
"Росія гіпотетично допускає ядерне реагування у відповідь на агресію із застосуванням зброї масового знищення проти самої країни чи її союзників. Також ядерна зброя може застосовуватися у відповідь на агресію з використанням звичайних озброєнь, коли під загрозу поставлене саме існування держави. Застосування Росією ядерної зброї можливе лише у порядку відповіді на напад – для самооборони у надзвичайних обставинах", – сказав Рябков.
За його словами, дії країн НАТО можуть призвести до подальшої ескалації в Україні та прямого зіткнення ядерних держав.
"Деструктивний курс країн НАТО на ігнорування наших червоних ліній та втягування у протистояння з Росією в Україні з балансуванням на межі прямого збройного конфлікту є надзвичайно ризикованим. Очевидно, що це може призвести до подальшої ескалації аж до військового зіткнення ядерних держав з тяжкими наслідками", - попередив Рябков.
- 16 серпня посольство РФ у США попередило про ризик військового зіткнення двох ядерних держав через допомогу Вашингтона Україні.
- Одразу після цього міністр оборони Росії Сергії Шойгу запевнив, що Москва не має наміру застосовувати проти України тактичну ядерну зброю.
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