Єднання Києва і Харкова: біля метро "Арсенальна" у столиці відкриють новий артоб'єкт

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у телеграмі.

ЯК йдеться у повідомленні, у кінці тижня біля станції метро "Арсенальна" встановлять новий цікавий артоб’єкт.

"Проєкт "Єднання" втілений харківською майстернею METALSTYLE. Символічні металево-дзеркальні краплини були створені для розміщення на центральній площі Харкова, до дня міста. Але, через шалені обстріли Харкова, які продовжують здійснювати російські варвари, встановити там артоб’єкт зараз неможливо. І автори звернулися з пропозицією прикрасити гігантськими краплинами громадський простір Києва, - пише Кличко.

За задумом авторів проєкту, краплини тяжіють як до землі, так і одна до одної, символізуючи єдність двох міст – Києва та Харкова, який сьогодні мужньо протистоїть російській армії.

"Простір A-Station – найбільш вдале місце для розташування цього артоб‘єкту. Тут символічні краплини віддзеркалюватимуть історію (корпуси Арсеналу та комендатури, а також сучасний Київ)", - йдеться у повідомленні.

На Харківщині вже загинуло понад 1000 цивільних людей, з них – 50 дітей, поранено – вдвічі більше.

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