"Ефективність наших мобільних груп висока": Наєв розповів, як військові захищають небо на півночі України
Командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що небо на півночі України захищає чимала кількість мобільних вогневих груп ППО: вони мають високу ефективність
Про це пише Командування Обʼєднаних Сил ЗС України.
За словами Наєва, оскільки російські окупанти спрямовують на українські міста та села ракети різних систем та безпілотники, в Україні активно діє система протиповітряної оборони. Проте небо охороняють "не тільки відомі зенітно-ракетні комплекси", а й чимала кількість мобільних вогневих груп ППО.
Фото: Reuters
"Невеликі зенітні комплекси вражають різноманіттям. Серед підрозділів ППО користується популярністю мобільний зенітний комплекс "MR-2 Viktor". Системи з німецьким кулеметом MG-3, американським великокаліберним кулеметом "Browning M2". Тим не менш, українські воїни не цураються використовувати у мобільних вогневих групах й старі радянські кулемети ДШКМ та "Максим", - розповів командувач ОСУВ "Північ".
Наєв зауважив, що з технологічної точки зору західні системи кращі, ніж радянські, але українські військові використовують усі можливі способи для знешкодження ворога як в небі, так і на землі.
"Якщо ж говорити про всю систему протиповітряної оборони, то нам, звичайно, хотілося б отримати від партнерів ще більше технологічно нових західних зразків. Але на даний час ми вживаємо усіх заходів, в тому числі організаційного характеру, щоб підвищити ефективність того, що маємо", - підкреслив Наєв.
Він наголосив, що успіх у збитті ворожих цілей залежить не лише від умінь одного екіпажу, а й від спільної роботи усіх мобільних вогневих груп, адже потрібно утворити достатню щільність перехресного вогню.
"Влучання, які я спостерігав, були точними. Цілі були уражені. Ефективність наших мобільних груп висока. Але, щоб бути впевненим, що кожна ворожа ціль в українському небі буде збита, ми постійно проводимо роботу щодо підвищення їхньої підготовки", - додав командувач.
Наєв також розповів, що нещодавно пройшло тренування мобільних вогневих груп, які виконують завдання з протиповітряної оборони у Північній операційній зоні.
"Для перевірки їх готовності застосовувався найменший за масштабом безпілотний літальний апарат. Військові вчилися виявляти, супроводжувати та знищувати ворожі цілі у повітрі. Під час навчань застосовувалося і озброєння, надане країнами-партнерами, і озброєння радянського зразка", - додав він.
- Раніше речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що створення мобільних вогневих груп для протидії російським БПЛА є вимушеним кроком у захисті об’єктів критичної інфраструктури. Їхня чисельність буде нарощуватися, оскільки збивати "шахеди" складно, а в ЗСУ бракує засобів ППО.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.25 Купівля 37.25Продаж 37.8
- EUR Купівля 39.72Продаж 40.65
- Актуальне
- Важливе