"Ефективність наших мобільних груп висока": Наєв розповів, як військові захищають небо на півночі України

Про це пише Командування Обʼєднаних Сил ЗС України.

За словами Наєва, оскільки російські окупанти спрямовують на українські міста та села ракети різних систем та безпілотники, в Україні активно діє система протиповітряної оборони. Проте небо охороняють "не тільки відомі зенітно-ракетні комплекси", а й чимала кількість мобільних вогневих груп ППО.

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"Невеликі зенітні комплекси вражають різноманіттям. Серед підрозділів ППО користується популярністю мобільний зенітний комплекс "MR-2 Viktor". Системи з німецьким кулеметом MG-3, американським великокаліберним кулеметом "Browning M2". Тим не менш, українські воїни не цураються використовувати у мобільних вогневих групах й старі радянські кулемети ДШКМ та "Максим", - розповів командувач ОСУВ "Північ".

Наєв зауважив, що з технологічної точки зору західні системи кращі, ніж радянські, але українські військові використовують усі можливі способи для знешкодження ворога як в небі, так і на землі.

"Якщо ж говорити про всю систему протиповітряної оборони, то нам, звичайно, хотілося б отримати від партнерів ще більше технологічно нових західних зразків. Але на даний час ми вживаємо усіх заходів, в тому числі організаційного характеру, щоб підвищити ефективність того, що маємо", - підкреслив Наєв.

Він наголосив, що успіх у збитті ворожих цілей залежить не лише від умінь одного екіпажу, а й від спільної роботи усіх мобільних вогневих груп, адже потрібно утворити достатню щільність перехресного вогню.

"Влучання, які я спостерігав, були точними. Цілі були уражені. Ефективність наших мобільних груп висока. Але, щоб бути впевненим, що кожна ворожа ціль в українському небі буде збита, ми постійно проводимо роботу щодо підвищення їхньої підготовки", - додав командувач.

Наєв також розповів, що нещодавно пройшло тренування мобільних вогневих груп, які виконують завдання з протиповітряної оборони у Північній операційній зоні.

"Для перевірки їх готовності застосовувався найменший за масштабом безпілотний літальний апарат. Військові вчилися виявляти, супроводжувати та знищувати ворожі цілі у повітрі. Під час навчань застосовувалося і озброєння, надане країнами-партнерами, і озброєння радянського зразка", - додав він.