Нарощення мобільних вогневих груп з протидії російським дронам – це вимушений крок, - Ігнат

Про це наголосив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Мобільні вогневі групи будуть нарощуватися і надалі, бо іншого виходу, окрім як захищати кількісно, немає на сьогодні. Маємо розуміти, що велике ППО має захищати стратегічні об’єкти держави, має захищати Україну від появи російської авіації в українському небі і робити роль на верхньому ешелоні, на більших відстанях", - заявив він.

За словами Ігната, мобільні вогневі групи – це вимушений крок, на який змушено було піти військове керівництво України для того, щоб локально захистити об’єкти інфраструктури та інші державні й стратегічні військові об’єкти, куди потенційно може цілитись ворог.

Речник Повітряних сил також повідомив, що радіус застосування мобільних вогневих груп є не надто великим, тому шукаються різні методи та шляхи щодо покращення їхньої роботи.

Зокрема, йдеться про додаткове обладнання, мобільні швидкісні автомобілі, які дозволять оперативно пересуватися і займати ту вигідну позицію, з якої можна буде більш ефективно відпрацювати по ворожому безпілотнику.

"Мобільні вогневі групи – це серйозна поміч, щоразу вони показують результат. Але ще раз підкреслю, що це – вимушений крок. Нам потрібно мати сучасні ППО, сучасні засоби, які будуть здатні знищувати БПЛА в автоматичному режимі. А ще краще мати достатньо систем радіоелектронної боротьби, які будуть садити ті дрони без жодного пострілу", – додав Ігнат.