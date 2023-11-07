Нарощення мобільних вогневих груп з протидії російським дронам – це вимушений крок, - Ігнат
Створення мобільних вогневих груп для протидії російським БПЛА є вимушеним кроком у захисті об’єктів критичної інфраструктури. Їхня чисельність буде нарощуватися, оскільки збивати "шахеди" складно, а в ЗСУ бракує засобів ППО
Про це наголосив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
"Мобільні вогневі групи будуть нарощуватися і надалі, бо іншого виходу, окрім як захищати кількісно, немає на сьогодні. Маємо розуміти, що велике ППО має захищати стратегічні об’єкти держави, має захищати Україну від появи російської авіації в українському небі і робити роль на верхньому ешелоні, на більших відстанях", - заявив він.
За словами Ігната, мобільні вогневі групи – це вимушений крок, на який змушено було піти військове керівництво України для того, щоб локально захистити об’єкти інфраструктури та інші державні й стратегічні військові об’єкти, куди потенційно може цілитись ворог.
Речник Повітряних сил також повідомив, що радіус застосування мобільних вогневих груп є не надто великим, тому шукаються різні методи та шляхи щодо покращення їхньої роботи.
Зокрема, йдеться про додаткове обладнання, мобільні швидкісні автомобілі, які дозволять оперативно пересуватися і займати ту вигідну позицію, з якої можна буде більш ефективно відпрацювати по ворожому безпілотнику.
"Мобільні вогневі групи – це серйозна поміч, щоразу вони показують результат. Але ще раз підкреслю, що це – вимушений крок. Нам потрібно мати сучасні ППО, сучасні засоби, які будуть здатні знищувати БПЛА в автоматичному режимі. А ще краще мати достатньо систем радіоелектронної боротьби, які будуть садити ті дрони без жодного пострілу", – додав Ігнат.
- Також речник ПС ЗСУ повідомив, що українські військові вже отримали від західних партнерів майже весь обіцяний номенклатурний список протиповітряної оборони, однак цієї кількості замало, щоб захистити важливі об'єкти на території країни.
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