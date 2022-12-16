Ефективність ППО України зросла до 80%, – Резніков
Україна підвищила ефективність своєї протиповітряної оборони до 80%
Про це в коментарі виданню The Guardian сказав міністр оборони України Олексій Резніков.
Називаючи цей показник, він навів приклад масованого ракетного удару від 5 грудня. Тоді Україна збила 60 із 70 ракет, випущених Росією. Резніков зазначив, що цього вдалось досягти завдяки тому, що Україна використовувала комбінацію систем ППО, подарованих союзниками, систем радянської епохи та перепрофільованих мобільних кулеметів.
Проте Україна закликає союзників надати більше систем озброєння, включаючи кращу протиповітряну оборону. Це, стверджує Резніков, важливо навіть якщо Україна і далі зможе завдавати ударів углиб Росії, як це було зроблено в ніч на 5 грудня на російські авіабази "Енгельс" і "Дягілєво". При цьому він відмовився коментувати, чи є в України можливості для нових аналогічних ударів.
- Авіаційний експерт, менеджер авіаційного сектору Богдан Долінце вважає, що російська система ППО є слабкою до летючих об’єктів та крилатих ракет.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.47
Купівля 39.47Продаж 40.18
-
EUR
Купівля 41.1Продаж 42.17
- Актуальне
- Важливе