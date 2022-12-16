Ефективність ППО України зросла до 80%, – Резніков

Про це в коментарі виданню The Guardian сказав міністр оборони України Олексій Резніков.

Називаючи цей показник, він навів приклад масованого ракетного удару від 5 грудня. Тоді Україна збила 60 із 70 ракет, випущених Росією. Резніков зазначив, що цього вдалось досягти завдяки тому, що Україна використовувала комбінацію систем ППО, подарованих союзниками, систем радянської епохи та перепрофільованих мобільних кулеметів.

Проте Україна закликає союзників надати більше систем озброєння, включаючи кращу протиповітряну оборону. Це, стверджує Резніков, важливо навіть якщо Україна і далі зможе завдавати ударів углиб Росії, як це було зроблено в ніч на 5 грудня на російські авіабази "Енгельс" і "Дягілєво". При цьому він відмовився коментувати, чи є в України можливості для нових аналогічних ударів.

Авіаційний експерт, менеджер авіаційного сектору Богдан Долінце вважає, що російська система ППО є слабкою до летючих об’єктів та крилатих ракет.

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