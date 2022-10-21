Ефективність ППО ЗСУ близько 60%, а по дронах ще вище, - Резніков

Про це повідомив Міністр оборони України Олексій Резніков.

"Навіть найсучасніші системи світу не гарантують стовідсотковий захист неба, навіть у Сполучених Штатах. Високий показник, коли вони досягають хоча б 80% захисту – це вважається дуже-дуже добрий рівень. Хочу сказати, що наші сучасні Повітряні Сили, системи ППО і захисту неба – вони вже на сьогодні збивають приблизно 60% повітряних цілей, які несуть загрозу і смерть. Це стосується крилатих, балістичних ракет і так далі. А по дронах ефективність набагато вища", - розповів очільник міноборони.

Також додав, що вдосконалення елементів захисту українського неба триває безперервно і високими темпами:

"Звісно, кожен новий елемент – це можливість захистити об’єкти критичної інфраструктури, населені пункти і таке інше. Тому що у нас велика країна – є, що захищати. Тому будемо рухатись для того, щоб відсоток ріс. Я думаю, що за пару місяців ми значно посилимо нашу повітряну оборону".

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ зазначає, що ефективність української ППО зараз на рівні 64%.

Найсучасніша німецька система ППО IRIS-T вже пройшла перше бойове хрещення в Україні, НАТО невдовзі передасть Україні системи боротьби з дронами, а Ізраїль надасть Україні систему раннього попередження про наближення ударів ракет чи дронів.

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