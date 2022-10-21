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Головна війна з Росією Ефективність ППО ЗСУ близько 60%, а по дронах ще вище, - Резніков

Ефективність ППО ЗСУ близько 60%, а по дронах ще вище, - Резніков

21 жовтня, 2022 п'ятниця
22:06
війна з Росією На фото: система ППО

Зараз Україна отримує нові елементи та системи ППО, тому через кілька місяців її буде значно покращено

Про це повідомив Міністр оборони України Олексій Резніков.

"Навіть найсучасніші системи світу не гарантують стовідсотковий захист неба, навіть у Сполучених Штатах. Високий показник, коли вони досягають хоча б 80% захисту – це вважається дуже-дуже добрий рівень. Хочу сказати, що наші сучасні Повітряні Сили, системи ППО і захисту неба – вони вже на сьогодні збивають приблизно 60% повітряних цілей, які несуть загрозу і смерть. Це стосується крилатих, балістичних ракет і так далі. А по дронах ефективність набагато вища", - розповів очільник міноборони.

Також додав, що вдосконалення елементів захисту українського неба триває безперервно і високими темпами:

"Звісно, кожен новий елемент – це можливість захистити об’єкти критичної інфраструктури, населені пункти і таке інше. Тому що у нас велика країна – є, що захищати. Тому будемо рухатись для того, щоб відсоток ріс. Я думаю, що за пару місяців ми значно посилимо нашу повітряну оборону".

  • Нагадаємо, Генштаб ЗСУ зазначає, що ефективність української ППО зараз на рівні 64%.
  • Найсучасніша німецька система ППО IRIS-T вже пройшла перше бойове хрещення в Україні, НАТО невдовзі передасть Україні системи боротьби з дронами, а Ізраїль надасть Україні систему раннього попередження про наближення ударів ракет чи дронів.

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ППО
Олексій Резніков
зброя для України
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