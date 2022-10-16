Єгипет слідом за Китаєм також закликав своїх громадян якнайшвидше покинути Україну
Єгипет також закликає своїх громадян покинути територію України через безпекову ескалацію
Громадян Єгипту закликають покинути територію країни усіма наявними способами, тобто наземними шляхами через сусідні країни. Зробити це в посольстві просять якнайшвидше, передає Egypt Today.
У зверненні посольства Єгипту в Києві йдеться про те, що громадяни, які не планують виїжджати з України попри заклики, мають надати дипломатам свої контакти, аби їх могли поінформувати про ту чи іншу небезпеку.
Водночас МЗС країни закликало своїх громадян не перебувати поблизу небезпечних місць та уникати їх і за можливості повернутися до Єгипту.
- Нагадаємо, МЗС Китаю закликало своїх громадян терміново виїхати з України через "серйозну безпекову ситуацію".
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