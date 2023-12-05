Екологія, економія та заборона утилізації: у ЄС погодили нові вимоги до виробників одягу
Європарламент і країни-члени попередньо досягли згоди щодо майбутньої заборони на утилізацію нового одягу, а також інших вимог до текстильної індустрії
Про це повідомляє AFP.
У вівторок Європарламент і країни-члени ЄС оголосили про досягнення згоди щодо заборони викидати непроданий новий одяг і взуття. Для великого бізнесу ця норма має набути чинності через два роки після ухвалення закону.
Відповідну ідею Єврокомісія запропонувала ще у 2022 році.
Також виробників хочуть зобов’язати щорічно звітувати про обсяги забракованої й викинутої продукції з метою стимулювати їх скорочувати такі обсяги, а ще – надавати на кожній одиниці продукції інформацію про її "екологічний слід".
Крім цього, у пропозиції прописують інші нові вимоги до текстильної індустрії, щоб зменшити її шкідливий вплив на довкілля і зобов’язати робити продукцію більш довговічною, економічною за споживанням ресурсів у процесі виробництва та придатною до переробки.
- У середині листопада повідомлялось, що ООН готує першу у світі угоду про контроль над пластиковими відходами.
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