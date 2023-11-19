ООН готує першу в світі угоду про контроль над пластиковими відходами
Третій раунд переговорів Організації Об'єднаних Націй з метою укладення першого у світі договору про контроль над пластиковими відходами отримав понад 500 пропозицій від учасників
Про це повідомляє Reuters.
Учасники переговорів, які провели тиждень у столиці Кенії на переговорах, відомих як INC3, мають до кінця наступного року укласти угоду про контроль над пластиком, який виробляє приблизно 400 мільйонів тонн відходів щороку.
Експортери пластику, нафти та нафтохімічної продукції, включаючи Росію та Саудівську Аравію, заявили, що глобальна угода має сприяти переробці та повторному використанню пластику, але учасники екологічних кампаній та деякі уряди стверджують, що спочатку потрібно виробляти набагато менше пластику.
Грінпіс заявив, що успішна угода вимагатиме від Сполучених Штатів і Європейського Союзу більшого лідерства, ніж вони демонстрували досі.
"Сувора правда полягає в тому, що INC3 не змогла виконати свою основну мету: надати мандат на підготовку першого проєкту тексту договору", - сказав Грем Форбс, голова делегації Грінпіс.
Міжнародна мережа з ліквідації забруднювачів (IPEN), глобальна мережа неурядових організацій, однак, заявила, що пропозиції відображають надійність переговорів у Найробі.
Наступного року відбудуться ще два раунди, щоб спробувати завершити угоду.
IPEN зазначає, що однією з найпопулярніших пропозицій була пропозиція Швейцарії та Уругваю провести більше дискусій щодо обмеження шкідливих полімерів та хімічних речовин, що викликають занепокоєння, яку підтримали понад 100 держав.
За даними Програми ООН з навколишнього середовища, переробляється менше 10% пластикових відходів, тоді як, за даними Міжнародного союзу охорони природи, щонайменше 14 мільйонів тонн щороку потрапляють в океан.
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У п'ятницю, 17 листопада, європейські законодавці та держави-члени домовилися заборонити експорт пластикового сміття до бідних країн, які не входять до групи ОЕСР, з середини 2026 року.
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