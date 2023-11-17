ЄС планує заборонити експорт пластикових відходів до бідних країн
У п'ятницю, 17 листопада, європейські законодавці та держави-члени домовилися заборонити експорт пластикового сміття до бідних країн, які не входять до групи ОЕСР, з середини 2026 року
Про це повідомляє The Guardian.
"ЄС нарешті візьме на себе відповідальність за свої пластикові відходи, заборонивши їх експорт до країн, що не є членами ОЕСР, - заявила Пернілле Вайс, данська депутатка Європарламенту від правоцентристської групи ЄНП. - Ми знову дотримуємося нашого бачення, що відходи є ресурсом, якщо ними правильно управляти, але в жодному разі не повинні завдавати шкоди навколишньому середовищу чи здоров'ю людей".
Правила, які будуть офіційно затверджені Європейською Радою та Парламентом, перш ніж вони набудуть чинності, встановлюють більш жорсткий контроль за експортом пластикових відходів до багатих країн і повністю припиняють експорт до країн, що не є членами ОЕСР.
Після п'яти років країни, які захочуть імпортувати пластикові відходи з ЄС, можуть звернутися до Єврокомісії з проханням зняти для них заборону, якщо доведуть, що вони будуть поводитися з ними належним чином.
Більшість пластику, що викидається в Європі, спалюється, і менше третини переробляється. Учасники кампанії висловлюють занепокоєння, що частина пластикових відходів, відправлених за кордон на переробку, потрапляє на звалища та у водні шляхи.
Правила означають, що деякі види непластикових відходів все ще можуть бути відправлені до країн, що не входять до ОЕСР, якщо вони відповідають певним соціальним та екологічним критеріям.
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Компанії Coca-Cola, Danone та Nestle звинуватили в оманливих заявах про те, що їхні пляшки для води "на 100% з переробленого пластику". Coca-Cola та Danone відреагували, а Nestle утрималась від коментарів.
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