Не "на 100% з переробленого пластику": екоактивісти подали скарги на компанії Coca-Cola, Danone і Nestle

Про це повідомляє BBC.

Споживчі організації та дві екологічні групи подали юридичну скаргу до Європейської Комісії щодо нібито "зеленого відмивання". Вони стверджують, що пляшки ніколи не виготовляються повністю з перероблених матеріалів.

Coca-Cola заявила, що її повідомлення на упаковці можуть бути обґрунтованими, в той час, як Danone заявила, що інвестує в переробку. Nestle поки що не надала коментарів.

Скарга зосереджена на заявах компаній про те, що одноразові пластикові пляшки для води, які вони постачають, або на 100% переробляються, або на 100% придатні для вторинної переробки.

Європейська організація споживачів, яку підтримують екологічні групи Client Earth та ECOS, заявила, що це вводить в оману, особливо коли супроводжується зеленими зображеннями або брендингом.

Вони наполягають на тому, що пляшки ніколи не виготовляються повністю з перероблених матеріалів, а можливість їх переробки залежить від низки факторів, у тому числі від наявної інфраструктури.

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"Докази очевидні - пластикові пляшки з-під води в Європі просто не переробляються знову і знову, щоб стати новими пляшками", - каже Роза Прітчард, юрист з питань пластику в ClientEarth.

"Досягти 100% рівня переробки пляшок технічно неможливо, і те, що пляшки виготовляються з переробленого пластику, не означає, що вони не шкодять людям і планеті".

На її думку, важливо, щоб компанії не представляли переробку як панацею від пластикової кризи, а зосередили зусилля на скороченні використання пластику в джерелі його походження.

У відповідь Coca-Cola заявила, що "працює над зменшенням кількості пластикової упаковки". За словами представників компанії, Coca-Cola інвестує у збір та переробку еквівалентної кількості упаковки.

"Ми розміщуємо на нашій упаковці лише ті повідомлення, які можуть бути обґрунтованими, з будь-якими відповідними уточненнями, щоб дозволити споживачам зробити усвідомлений вибір", - йдеться в повідомленні компанії.

"Деякі з наших упаковок містять повідомлення для підвищення обізнаності про переробку, в тому числі про те, чи придатна наша упаковка для вторинної переробки та чи виготовлена вона з перероблених матеріалів".

У своїй заяві компанія Danone зазначила: "Ми твердо віримо в циклічність використання упаковки - і будемо продовжувати інвестувати та очолювати кампанію з покращення інфраструктури збору та переробки разом з нашими партнерами".