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Не "на 100% з переробленого пластику": екоактивісти подали скарги на компанії Coca-Cola, Danone і Nestle

7 листопада, 2023 вiвторок
14:59
Світ Coca-Cola

Компанії Coca-Cola, Danone та Nestle звинуватили в оманливих заявах про те, що їхні пляшки для води "на 100% з переробленого пластику". Coca-Cola та Danone відреагували, а Nestle утрималась від коментарів

Про це повідомляє BBC.

Споживчі організації та дві екологічні групи подали юридичну скаргу до Європейської Комісії щодо нібито "зеленого відмивання". Вони стверджують, що пляшки ніколи не виготовляються повністю з перероблених матеріалів.

Coca-Cola заявила, що її повідомлення на упаковці можуть бути обґрунтованими, в той час, як Danone заявила, що інвестує в переробку. Nestle поки що не надала коментарів.

Скарга зосереджена на заявах компаній про те, що одноразові пластикові пляшки для води, які вони постачають, або на 100% переробляються, або на 100% придатні для вторинної переробки.

Європейська організація споживачів, яку підтримують екологічні групи Client Earth та ECOS, заявила, що це вводить в оману, особливо коли супроводжується зеленими зображеннями або брендингом.

Вони наполягають на тому, що пляшки ніколи не виготовляються повністю з перероблених матеріалів, а можливість їх переробки залежить від низки факторів, у тому числі від наявної інфраструктури.

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"Докази очевидні - пластикові пляшки з-під води в Європі просто не переробляються знову і знову, щоб стати новими пляшками", - каже Роза Прітчард, юрист з питань пластику в ClientEarth.

"Досягти 100% рівня переробки пляшок технічно неможливо, і те, що пляшки виготовляються з переробленого пластику, не означає, що вони не шкодять людям і планеті".

На її думку, важливо, щоб компанії не представляли переробку як панацею від пластикової кризи, а зосередили зусилля на скороченні використання пластику в джерелі його походження.

У відповідь Coca-Cola заявила, що "працює над зменшенням кількості пластикової упаковки". За словами представників компанії, Coca-Cola інвестує у збір та переробку еквівалентної кількості упаковки.

"Ми розміщуємо на нашій упаковці лише ті повідомлення, які можуть бути обґрунтованими, з будь-якими відповідними уточненнями, щоб дозволити споживачам зробити усвідомлений вибір", - йдеться в повідомленні компанії.

"Деякі з наших упаковок містять повідомлення для підвищення обізнаності про переробку, в тому числі про те, чи придатна наша упаковка для вторинної переробки та чи виготовлена вона з перероблених матеріалів".

У своїй заяві компанія Danone зазначила: "Ми твердо віримо в циклічність використання упаковки - і будемо продовжувати інвестувати та очолювати кампанію з покращення інфраструктури збору та переробки разом з нашими партнерами".

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екологія
бізнес
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