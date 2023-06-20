Coca-Cola купує горілчаний бренд Finlandia за $220 млн
Стратегічна партнерка американської Coca-Cola у Європі HBC досягла угоди про придбання виробника горілки Finlandia у корпорації
Про це інформують у пресрелізі Coca-Cola HBC.
"Coca-Cola HBC AG рада повідомити, що вона досягла угоди про придбання Brown-Forman Finland Oy, власника горілчаного бренду Finlandia, у дочірньої компанії корпорації Brown-Forman Corporation, що повністю належить, Brown-Forman Netherlands BV", – йдеться в заяві.
Угода обійдеться компанії у 220 мільйонів доларів і має бути завершена у другому півріччі цього року.
Finlandia є лідером серед горілчаних брендів у Центральній та Східній Європі, який був створений в 1970 році й має річний обсяг продажу 24,7 мільйона літрів.
"Coca-Cola HBC займається дистрибуцією Finlandia та інших преміальних брендів міцних алкогольних напоїв понад 17 років, і це придбання ще більше збагатить і посилить її портфоліо на інших ринках", – додають у компанії.
Фото: brown-forman.com
Coca-Cola HBC співпрацює з американською Coca-Cola і виробляє бренди Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Schweppes, Kinley, Costa, Valser, Romerquelle, Fanta, Sprite, Powerade, Aquarius, Vitamin Water, FuzeTea, Cappy, Monster, Burn, Caffè Vergnano та Adez.
Корпорація Brown-Forman має у розпорядженні алкогольні бренди, такі як Jack Daniel’s, Gentleman Jack, Woodford Reserve, Old Forester, Coopers’ Craft, The GlenDronach, Benriach, Glenglassaugh, Slane, Herradura, el Jimador, New Mix, Korbel, Sonoma-Cutrer, Finlandia, Chambord, Fords Gin, Gin Mare та Diplomático Rum.
- 22 лютого в Reuters інформували, що Coca-Cola, Zara та IKEA заявили про вихід з ринку РФ, але їхні товари досі доступні в Росії.
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