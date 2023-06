Coca-Cola купує горілчаний бренд Finlandia за $220 млн

Про це інформують у пресрелізі Coca-Cola HBC.

"Coca-Cola HBC AG рада повідомити, що вона досягла угоди про придбання Brown-Forman Finland Oy, власника горілчаного бренду Finlandia, у дочірньої компанії корпорації Brown-Forman Corporation, що повністю належить, Brown-Forman Netherlands BV", – йдеться в заяві.

Угода обійдеться компанії у 220 мільйонів доларів і має бути завершена у другому півріччі цього року.

Finlandia є лідером серед горілчаних брендів у Центральній та Східній Європі, який був створений в 1970 році й має річний обсяг продажу 24,7 мільйона літрів.

"Coca-Cola HBC займається дистрибуцією Finlandia та інших преміальних брендів міцних алкогольних напоїв понад 17 років, і це придбання ще більше збагатить і посилить її портфоліо на інших ринках", – додають у компанії.

Фото: brown-forman.com

Coca-Cola HBC співпрацює з американською Coca-Cola і виробляє бренди Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Schweppes, Kinley, Costa, Valser, Romerquelle, Fanta, Sprite, Powerade, Aquarius, Vitamin Water, FuzeTea, Cappy, Monster, Burn, Caffè Vergnano та Adez.

Корпорація Brown-Forman має у розпорядженні алкогольні бренди, такі як Jack Daniel’s, Gentleman Jack, Woodford Reserve, Old Forester, Coopers’ Craft, The GlenDronach, Benriach, Glenglassaugh, Slane, Herradura, el Jimador, New Mix, Korbel, Sonoma-Cutrer, Finlandia, Chambord, Fords Gin, Gin Mare та Diplomático Rum.