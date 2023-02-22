Про це поінформували в Reuters.

"Вантажівки з Coca-Cola їздять через кордон до Росії, туристи повертаються з-за кордону з новинками від Zara, а місцеві онлайн-ринки розкуповують запаси меблів IKEA. Можливо, західні бренди покинули країну, але їхні товари ні", - ствердили журналісти.

Так, Reuters пишуть про декілька механізмів, як росіяни намагаються мінімізувати вплив обмежень на постачання імпортних товарів.

Зокрема стверджується, що після руйнування ланцюжків постачання Росія легалізувала "паралельний імпорт", дозволяючи роздрібним торговцям завозити товари з-за кордону без дозволу власника торгової марки.

"Є сторінки в Instagram, Telegram, є дівчата, яких я знаю, які переїхали жити в Європу, або Стамбул, або Дубай. Вони збирають замовлення, скажімо, у Стамбулі, беруть 15%-30% (як комісію), потім доставляють їх сюди, і ви платите за доставку", - зазначила співрозмовниця журналістів з Росії.

Лідер російського ринку Wildberries продає старі запаси брендів Inditex і має майже 17 000 товарів у своєму каталозі Zara. Джерело, близьке до Inditex, повідомило, що це були розмитнені запаси, які були в Росії, коли компанія призупинила там діяльність.

Одним із поширених західних продуктів, які продають Wildberries та її аналоги, є Coca-Cola, яку часто рекламують як імпортну, щоб покупці знали, що це справжня.

У той час як Coca-Cola Co, припинила виробництво та продаж напоїв у Росії минулого року, їх імпортували, на етикетках на банках і пляшках було вказано, що вони прибули з Європи, Казахстану, Узбекистану та Китаю.