Coca-Cola, Zara та IKEA заявили про вихід з ринку РФ, але їхні товари досі доступні в Росії, - Reuters
Попри те, що європейські, північноамериканські та японські компанії залишають Росію через її дії в Україні, їхні товари досі залишаються доступними для споживачів у РФ
Про це поінформували в Reuters.
"Вантажівки з Coca-Cola їздять через кордон до Росії, туристи повертаються з-за кордону з новинками від Zara, а місцеві онлайн-ринки розкуповують запаси меблів IKEA. Можливо, західні бренди покинули країну, але їхні товари ні", - ствердили журналісти.
Так, Reuters пишуть про декілька механізмів, як росіяни намагаються мінімізувати вплив обмежень на постачання імпортних товарів.
Зокрема стверджується, що після руйнування ланцюжків постачання Росія легалізувала "паралельний імпорт", дозволяючи роздрібним торговцям завозити товари з-за кордону без дозволу власника торгової марки.
"Є сторінки в Instagram, Telegram, є дівчата, яких я знаю, які переїхали жити в Європу, або Стамбул, або Дубай. Вони збирають замовлення, скажімо, у Стамбулі, беруть 15%-30% (як комісію), потім доставляють їх сюди, і ви платите за доставку", - зазначила співрозмовниця журналістів з Росії.
Лідер російського ринку Wildberries продає старі запаси брендів Inditex і має майже 17 000 товарів у своєму каталозі Zara. Джерело, близьке до Inditex, повідомило, що це були розмитнені запаси, які були в Росії, коли компанія призупинила там діяльність.
Одним із поширених західних продуктів, які продають Wildberries та її аналоги, є Coca-Cola, яку часто рекламують як імпортну, щоб покупці знали, що це справжня.
У той час як Coca-Cola Co, припинила виробництво та продаж напоїв у Росії минулого року, їх імпортували, на етикетках на банках і пляшках було вказано, що вони прибули з Європи, Казахстану, Узбекистану та Китаю.
- Нагадаємо, спільне розслідування The Insider, Le Monde і Bellingcat встановило, що від початку повномасштабного вторгнення російський філіал французького Auchan постачав товари військовим РФ на захоплених територіях України під виглядом "гуманітарної допомоги" цивільному населенню. Ідеться про товари як з "ашанівських" складів, так і зібрані на території магазинів мережі в різних регіонах Росії. Також встановлено, що російський Auchan допомагав військкоматам набирати мобілізованих з-поміж своїх співробітників.
- Французька мережа супермаркетів Auchan заперечує, що під час війни постачала товари для російських військовослужбовців на територіях окупованих областей України.
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