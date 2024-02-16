Антиукраїнські акції в Польщі порушують принципи українсько-польської солідарності, - МЗС

Про це повідомив речник українського МЗС Олег Ніколенко.

Йдеться про демонстрацію польських фермерів у Вроцлаві з антиукраїнськими гаслами та псування українського зерна на кордоні.

"Ці акції, на додаток до блокування польсько-українського кордону, не лише завдають численних збитків українській економіці, яка і так потерпає від російської агресії, а й порушують принципи українсько-польської солідарності", - зазначив Ніколенко.

Він нагадав, що українці віддають свої життя, аби міста Польщі та інших країн Європи жили в мирі й акцентував: "це не має забуватися або сприйматися як належне".

"Будь-які намагання радикальними або антиринковими заходами послабити економіку України лише підважуватимуть здатність стримувати агресію Росії, створюватимуть додаткові загрози безпеці Польщі та її добробуту", - підкреслюється в повідомленні.

Водночас речник МЗС висловив вдячність владі Польщі та її громадянам за підтримку й допомогу протягом двох років повномасштабної агресії РФ. Він заявив, що Україна завжди виступала за конструктивний підхід до розв'язання питань, які пов’язані з транзитом її зернових та торгівлею.

"Очікуємо, що аналогічного підходу дотримуватиметься і влада Польщі, зокрема і в питаннях ефективного запобігання протиправним діям проти українських вантажів, належного реагування на риторику, яка завдає шкоди двостороннім відносинам", - написав Ніколенко.