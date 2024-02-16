Антиукраїнські акції в Польщі порушують принципи українсько-польської солідарності, - МЗС
У Міністерстві закордонних справ України заявили, що антиукраїнські акції поляків є неприйнятними та порушують принципи солідарності двох країн
Про це повідомив речник українського МЗС Олег Ніколенко.
Йдеться про демонстрацію польських фермерів у Вроцлаві з антиукраїнськими гаслами та псування українського зерна на кордоні.
"Ці акції, на додаток до блокування польсько-українського кордону, не лише завдають численних збитків українській економіці, яка і так потерпає від російської агресії, а й порушують принципи українсько-польської солідарності", - зазначив Ніколенко.
Він нагадав, що українці віддають свої життя, аби міста Польщі та інших країн Європи жили в мирі й акцентував: "це не має забуватися або сприйматися як належне".
"Будь-які намагання радикальними або антиринковими заходами послабити економіку України лише підважуватимуть здатність стримувати агресію Росії, створюватимуть додаткові загрози безпеці Польщі та її добробуту", - підкреслюється в повідомленні.
Водночас речник МЗС висловив вдячність владі Польщі та її громадянам за підтримку й допомогу протягом двох років повномасштабної агресії РФ. Він заявив, що Україна завжди виступала за конструктивний підхід до розв'язання питань, які пов’язані з транзитом її зернових та торгівлею.
"Очікуємо, що аналогічного підходу дотримуватиметься і влада Польщі, зокрема і в питаннях ефективного запобігання протиправним діям проти українських вантажів, належного реагування на риторику, яка завдає шкоди двостороннім відносинам", - написав Ніколенко.
- 12 лютого на українсько-польському кордоні, поблизу пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" поляки висипали зерно з українських фур просто на землю.
- У Мінагрополітики відреагували на знищення зерна у Польщі, а в Центрі протидії дезінформації розповіли, хто стоїть за провокацією з українським зерном на кордоні.
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- 13 лютого міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський перепросив за розсипане зерно на кордоні з Україною, а прокуратура відкрила провадження.
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