АРМА закупить військові облігації на 2 млрд грн за арештовані кошти онлайн-казино
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) закупить військові облігації на 2 млрд грн за арештовані кошти компаній, що надавали послуг з онлайн-казино
Про це повідомляє АРМА.
"АРМА закупить військові облігації на 2 мільярди гривень. Ці кошти знаходилися на рахунках компаній, що займаються наданням послуг з онлайн-казино в Україні та пов’язані із російським бізнесом та капіталом", - йдеться у повідомленні.
Згідно із законом АРМА може купувати військові облігації в обсягах погоджених КМУ, але не більше ніж 80% коштів на депозитних рахунках агентства, тому можливий обсяг придбання військових облігацій наразі складає 2 млрд грн.
Голова АРМА Олена Дума підписала наказ про придбання зазначеного обсягу військових облігацій. Далі це рішення має погодити Кабінет міністрів України, пояснили в АРМА.
В агенстві також зазначили, що загальний портфель арештованих грошових коштів в управлінні АРМА з урахуванням зазначених, досягнув рекордної суми - понад 10 млрд грн.
- У серпні суд ухвалив рішення про передачу АРМА понад 2,2 млрд грн, арештованих на рахунках онлайн-казино, пов'язаного з РФ.
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