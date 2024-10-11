АРМА закупить військові облігації на 2 млрд грн за арештовані кошти онлайн-казино

Про це повідомляє АРМА.

"АРМА закупить військові облігації на 2 мільярди гривень. Ці кошти знаходилися на рахунках компаній, що займаються наданням послуг з онлайн-казино в Україні та пов’язані із російським бізнесом та капіталом", - йдеться у повідомленні.

Згідно із законом АРМА може купувати військові облігації в обсягах погоджених КМУ, але не більше ніж 80% коштів на депозитних рахунках агентства, тому можливий обсяг придбання військових облігацій наразі складає 2 млрд грн.

Голова АРМА Олена Дума підписала наказ про придбання зазначеного обсягу військових облігацій. Далі це рішення має погодити Кабінет міністрів України, пояснили в АРМА.

В агенстві також зазначили, що загальний портфель арештованих грошових коштів в управлінні АРМА з урахуванням зазначених, досягнув рекордної суми - понад 10 млрд грн.