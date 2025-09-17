Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Економіка Бензин, цигарки та солодкі напої: які товари можуть подорожчати у 2026 році через нові податки
Огляд

Бензин, цигарки та солодкі напої: які товари можуть подорожчати у 2026 році через нові податки

Зіновія Воронович
17 вересня, 2025 середа
11:24
Економіка Ціни на пальне, АЗС

У 2026 році уряд пропонує підвищити акцизи на пальне, тютюнові вироби, а також запровадити нові податки на солодкі напої та доходи, отримані від продажу товарів та послуг через цифрові платформи

Зміст

У 2026 році доходи бюджету України зростуть на 402 мільярди гривень. Саме такий прогноз закладений у проєкті бюджету на 2026 рік. Такого зростання доходів планують досягти в тому числі завдяки підвищенню деяких податків та запровадження нових. Як наслідок, це призведе до зростання цін в Україні. 

Як зміниться акциз на сигарети

Кабмін продовжить поступового наближувати ставки акцизного податку на тютюнові вироби та пальне до рівня, передбаченого директивами Європейського Союзу. 

Відповідно до проєкту бюджету-2026, акциз на сигарети з фільтром та без фільтра  зросте з 58 євро за 1000 шт у 2025 році, до  61 євро у 2026. При цьому мінімальне податкове зобов’язання із сплати акцизного податку  з сигарет зросте з 78 євро за 1000 шт до 82 євро. 

Акциз на тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням подорожчає несуттєво  з 70,4 євро  до 70,8 євро.

Підвищення ставок акцизного податку на алкоголь поки не передбачають.

Як зростуть акцизи на бензин, дизель та газ

У 2024 році Верховна рада ухвалила закон, який передбачає поступове підвищення акцизних ставок на пальне до мінімального рівня, передбаченого Директивою Ради ЄС.  Відтак з вересня 2024 року в Україні поступово піднімають акцизи на нафтопродукти, що у результаті призводить до поступного підвищення цін.

У проєкті бюджету на 2026 році передбачено, що акциз на бензин зросте  з 271,7 євро у 2025 за 1000 літрів до 300 євро у 2026. Враховуючи курс офіційний курс євро станом на 17 вересня 48,6 грн, акцизний збір зросте на 1375 грн на 1000 літрів, тобто це 1,37 грн на кожному літрі бензину.

Акциз на дизель зросте з 215,7 до 253,8 євро (це  додатково 2,99 грн на кожен літр), а скраплений газ 173 до 198 євро (1,2 грн на кожен літр).

Ставки акцизів на пальне зростатимуть до 2028 року, доки не сягнуть  359 євро на бензин, 330 євро на дизель та 250 євро на газ.

Утім, підвищені акцизи призведуть не лише до підвищення цін на пальне, а й на інші товари і послуги в Україні, у собівартості яких вартість пального відіграє значну роль. А вищі ціни у свою чергу означають збільшення надходжень від податку на додану вартість.

Скільки акцизу платитимуть покупці солодких напоїв

У прогнозованих доходах бюджету 2026 року врахували також нові податки, закони про які поки не ухвалені в Україні. Йдеться про так званий податок на OLX, а також податки на підсолоджені чи ароматизовані напої.
Зокрема, від податку з продажів через цифрові платформи очікують отримати 14 млрд грн податку та доходи фізичних осіб і військового збору. До слова, на 2026 рік продовжать застосування підвищеної ставки військового збору у розмірі 5% та оподаткування ним фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, що перебувають на спрощеній системі оподаткування. 

Читайте також: У проєкт бюджету-2026 заклали 14 млрд грн від так званого "податку на OLХ": скільки платитимуть ті, хто продає речі через онлайн-платформи

Від запровадження акцизного податку на води, включаючи мінеральні та газовані, з доданням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматичних речовин очікують отримати у наступному році 8,5 млрд грн акцизного податку відповідно.

Відповідно до законопроєкту № 9032, яким планують ввести акциз на солодкі напої, ставка акцизу становитиме 10 грн гривень за кожні 25 грамів цукру чи іншої еквівалентної 25 грамам цукру підсолоджувальної речовини в 1 літрі. Але на першому етапі тимчасово може бути застосована ставка 5 грн за кожні 25 грамів цукру.

Теги:
Статті
Новини
Суспільство
Україна
Кабмін
ціни на пальне
податки
ВРУ
ціни на бензин
ціни на газ
Читайте також:
Танк PT-91 Twardy 117-ї окремої механізованої бригади
Автор Роман Яворський
14 вересня, 2025 неділя
Витримує пряме влучання ракети й знищує росіян з філігранною точністю: польський танк PT-91 Twardy та його особливості
Олександр Усик
Автор Ксенія Золотова
15 вересня, 2025 понедiлок
В Усика відібрали звання найкращого боксера світу
на фото Георгій Мазурашу
Автор Тетяна Яворська
16 вересня, 2025 вiвторок
Відстрочка для власників нерухомості: нардеп Мазурашу пропонує звільняти від мобілізації тих, хто поселив у себе ВПО
Київ
+13.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.98
    Купівля 40.98
    Продаж 41.47
  • EUR
    Купівля 48.43
    Продаж 49.13
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
17 вересня
12:43
Рада ухвалила в цілому закон про військового омбудсмана
12:34
Литва прапор
У Литві на кордоні з РФ відкрили першу школу, де дітей та дорослих навчають керувати дронами
12:20
Ексклюзив
Сі Цзіньпін в США
Кращого часу для Китаю може й не бути, щоб стати геополітичним лідером світу, - експерт Несвітайлов
12:10
Роберта Мецола
Мецола оголосила про відкриття постійного представництва Європарламенту в Україні
11:56
Оновлено
Роберта Мецола та Руслан Стефанчук
"Ми продовжимо рухатися геть від російського газу та нафти": очільниця Європарламенту Мецола прибула до Києва та виступила у ВР
11:46
СБУ затримала подружжя, яке встановлювало камери з віддаленим доступом для коригування ударів РФ по Києву
11:37
Ексклюзив
Наслідки атаки на Запоріжжя 26 липня
Ворог обстрілював Запоріжжя з РСЗВ вже досить давно, - волонтер Лишенко
11:34
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії зросло через хмарну погоду: ситуація в енергосистемі 17 вересня
11:01
Аналітика
FPV-дрон
Як Україні розумно продати західним партнерам інноваційні рішення в   “оборонці”
10:59
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 17 вересня: гривня послабшала щодо євро
10:22
сили ППО
ППО вночі 17 вересня знешкодила 136 БПЛА зі 174
10:17
Бруну Лаже, Бенфіка - Карабах
Ліга чемпіонів: "Бенфіка" після ганебної поразки від "Карабаха" звільнила головного тренера
10:07
ЗАЕС
МАГАТЕ зафіксувало обстріли поблизу Запорізької АЕС: піднявся чорний дим
10:07
Ексклюзив
Жодних штурмів кордону на виїзд з країни чоловіків до 22 років немає, - ДПСУ
09:43
Ексклюзив
окупанти, оркі, російські солдати
Ворог створює передумови для наступальних дій на Харківщині, - командир батальйону БпЛА 72-ї ОМБр Назаренко
09:23
Оновлено
Атака РФ 17 вересня: на Черкащині є пошкодження критичної інфраструктури, на Кіровоградщині спалахнули пожежі, затримується низка поїздів Укрзалізниці
09:20
Партизани "Атеш" пошкодили залізничний вузол під Єкатеринбургом, через який РФ постачала на фронт бронетехніку та пальне
08:49
Урсула фон дер Ляєн
Фон дер Ляєн провела розмову з Трампом і анонсувала 19-й пакет санкцій проти РФ: він націлений на криптовалюту й енергетику
08:16
Інфографіка
Динамо, УПЛ
Кубок України: результати та розклад матчів 1/16 фіналу
08:15
Оновлено
За минулу добу на фронті відбулося 183 бої, на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 60 атак РФ
07:42
Трамп на даху
Трамп прилетів до Британії: протестувальники висвітили на Віндзорському замку проєкції його фото з Епштейном
07:16
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1020 солдатів, 5 танків і 36 артсистем
06:42
OPINION
Трамп знову говорить про те, що Зеленському доведеться піти на угоду
06:41
Німеччина уряд
Німеччина посилила візовий контроль для громадян Росії
05:49
Прапор США
США підтвердили, що їхні військові спостерігали за навчаннями "Захід-2025" у Білорусі
01:09
Володимир Зеленський
"Питання зараз адресоване Росії": Зеленський висловив готовність зустрітися з Путіним і Трампом без будь-яких умов
00:10
Оновлено
Бенфіка, Георгій Судаков
Ліга чемпіонів: "Бенфіка" програла "Карабаху", "Ювентус та "Боруссія" забили 8 голів, результати інших матчів 1-го туру
2025, вiвторок
16 вересня
23:20
на фото президент України Володимир Зеленський
"РФ планує ще дві важкі наступальні кампанії": Зеленський підкреслив, що Україні необхідна підтримка партнерів аби витримати наступ
22:20
Христя Фріланд
Міністерка транспорту Канади Христя Фріланд йде з уряду і може стати спецпредставницею з питань відбудови України
21:56
Ексклюзив
Трамп на даху
"Це тактика Трампа": дипломат Огризко пояснив, про яку угоду говорить президент США
21:40
Огляд
Єдиний український Ан-70 тепер у Польщі: що це за літак і чому його передислокували
21:40
Американська зброя для України
США схвалили перші пакети військової допомоги для України в межах ініціативи PURL, - Reuters
20:50
дрони
Українська компанія Swarmer залучила $15 млн на розвиток роїв дронів
20:45
Олександр Лукашенко
Лукашенко помилував 25 осіб, зокрема засуджених за "екстремістські злочини"
20:17
Ексклюзив
газогін "Сила Сибіру"
Росія може повністю компенсувати втрату ринку ЄС: експерт Саркіц про будівництво газопроводу від РФ до КНР "Сила Сибіру-2"
20:10
У Києві вшанували пам'ять Георгія Ґонґадзе: 25 років після вбивства
19:15
Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Кіпру, Латвії та Пакистану
19:10
Огляд
Ядерна безпека
Ядерна спадщина Донбасу: як радянський експеримент на шахті "Юнком" став екологічною бомбою уповільненої дії
19:02
Ексклюзив
Компанія відкрита для сірих та контрабандних схем: експерт Гардус про наслідки зняття санкцій з BELAVIA
18:44
Лукашенко приймає парад у Мінську (вечір 9 травня 2025 року)
Лукашенко каже, що Білорусь не причетна до дронів у Польщі та Литві
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV