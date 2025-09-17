Бензин, цигарки та солодкі напої: які товари можуть подорожчати у 2026 році через нові податки

У 2026 році доходи бюджету України зростуть на 402 мільярди гривень. Саме такий прогноз закладений у проєкті бюджету на 2026 рік. Такого зростання доходів планують досягти в тому числі завдяки підвищенню деяких податків та запровадження нових. Як наслідок, це призведе до зростання цін в Україні.

Як зміниться акциз на сигарети

Кабмін продовжить поступового наближувати ставки акцизного податку на тютюнові вироби та пальне до рівня, передбаченого директивами Європейського Союзу.

Відповідно до проєкту бюджету-2026, акциз на сигарети з фільтром та без фільтра зросте з 58 євро за 1000 шт у 2025 році, до 61 євро у 2026. При цьому мінімальне податкове зобов’язання із сплати акцизного податку з сигарет зросте з 78 євро за 1000 шт до 82 євро.

Акциз на тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням подорожчає несуттєво з 70,4 євро до 70,8 євро.

Підвищення ставок акцизного податку на алкоголь поки не передбачають.

Як зростуть акцизи на бензин, дизель та газ

У 2024 році Верховна рада ухвалила закон, який передбачає поступове підвищення акцизних ставок на пальне до мінімального рівня, передбаченого Директивою Ради ЄС. Відтак з вересня 2024 року в Україні поступово піднімають акцизи на нафтопродукти, що у результаті призводить до поступного підвищення цін.

У проєкті бюджету на 2026 році передбачено, що акциз на бензин зросте з 271,7 євро у 2025 за 1000 літрів до 300 євро у 2026. Враховуючи курс офіційний курс євро станом на 17 вересня 48,6 грн, акцизний збір зросте на 1375 грн на 1000 літрів, тобто це 1,37 грн на кожному літрі бензину.

Акциз на дизель зросте з 215,7 до 253,8 євро (це додатково 2,99 грн на кожен літр), а скраплений газ 173 до 198 євро (1,2 грн на кожен літр).

Ставки акцизів на пальне зростатимуть до 2028 року, доки не сягнуть 359 євро на бензин, 330 євро на дизель та 250 євро на газ.

Утім, підвищені акцизи призведуть не лише до підвищення цін на пальне, а й на інші товари і послуги в Україні, у собівартості яких вартість пального відіграє значну роль. А вищі ціни у свою чергу означають збільшення надходжень від податку на додану вартість.

Скільки акцизу платитимуть покупці солодких напоїв

У прогнозованих доходах бюджету 2026 року врахували також нові податки, закони про які поки не ухвалені в Україні. Йдеться про так званий податок на OLX, а також податки на підсолоджені чи ароматизовані напої.

Зокрема, від податку з продажів через цифрові платформи очікують отримати 14 млрд грн податку та доходи фізичних осіб і військового збору. До слова, на 2026 рік продовжать застосування підвищеної ставки військового збору у розмірі 5% та оподаткування ним фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, що перебувають на спрощеній системі оподаткування.

Читайте також: У проєкт бюджету-2026 заклали 14 млрд грн від так званого "податку на OLХ": скільки платитимуть ті, хто продає речі через онлайн-платформи

Від запровадження акцизного податку на води, включаючи мінеральні та газовані, з доданням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматичних речовин очікують отримати у наступному році 8,5 млрд грн акцизного податку відповідно.

Відповідно до законопроєкту № 9032, яким планують ввести акциз на солодкі напої, ставка акцизу становитиме 10 грн гривень за кожні 25 грамів цукру чи іншої еквівалентної 25 грамам цукру підсолоджувальної речовини в 1 літрі. Але на першому етапі тимчасово може бути застосована ставка 5 грн за кожні 25 грамів цукру.