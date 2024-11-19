Болгарія звернулася до ЄС з проханням обмежити імпорт українського меду

Про це повідомляє BTA.

Під час засідання Ради ЄС з питань сільського господарства й рибальства Тахов заявив, що імпорт українського меду перешкоджає збуту місцевої продукції.

За його словами, надходження українського меду "за дуже низькими цінами" на європейський ринок чинить великий тиск на ціни болгарського меду.

Водночас таке прохання Болгарії підтримала Румунія.

Тахов додав, що протягом січня-жовтня 2024 року обсяги імпортованого українського меду в Болгарію зросли на понад 30%, порівняно з аналогічним показником 2023, передає міністерство.