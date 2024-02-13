Британців попередили про можливий дефіцит чаю через ситуацію у Червоному морі

Про це повідомляє Reuters.

Асоціація British Retail Consortium заявила про "тимчасові перебої" в роботі деяких ліній чорного чаю, а джерело в галузі повідомило про затримки в роботі ліній ароматизованого чаю.

Попри те, що у вівторок дві найбільші групи супермаркетів країни продемонстрували на своїх вебсайтах достатню пропозицію, компанії загалом попередили, що тривалість перебоїв у постачанні з Червоного моря визначатиме, чи побачать споживачі порожні полиці в Європі.

Попередження про затримки стало першим для продовольчих товарів від початку нападів хуситів у Червоному морі.

Велика Британія, яка є п'ятим найбільшим імпортером чаю у світі, отримує понад половину чаю з Кенії та Індії, що робить її залежною від маршруту Червоним морем.

Згідно з даними Інституту експорту та міжнародної торгівлі (IEIT), необроблений чай постачається до Британії для переробки та пакування, завдяки чому країна стала 10-м найбільшим експортером у світі.

"Є тимчасові перебої в роботі деяких ліній чорного чаю, але вплив на споживачів буде мінімальним, оскільки рітейлери не очікують значних проблем", - заявив Ендрю Опі, директор з питань продовольства та сталого розвитку Британського консорціуму роздрібної торгівлі, який представляє найбільші групи супермаркетів.

Генеральний директор IEIT Марко Форджоне зазначив, що чай може бути "першим з багатьох товарів, які постраждали від кризи ланцюга поставок".