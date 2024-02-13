Британців попередили про можливий дефіцит чаю через ситуацію у Червоному морі
Британські супермаркети попередили про ризик перебоїв у постачанні чаю, одного з найулюбленіших напоїв нації, через напада хуситів на торгові судна у Червоному морі
Про це повідомляє Reuters.
Асоціація British Retail Consortium заявила про "тимчасові перебої" в роботі деяких ліній чорного чаю, а джерело в галузі повідомило про затримки в роботі ліній ароматизованого чаю.
Попри те, що у вівторок дві найбільші групи супермаркетів країни продемонстрували на своїх вебсайтах достатню пропозицію, компанії загалом попередили, що тривалість перебоїв у постачанні з Червоного моря визначатиме, чи побачать споживачі порожні полиці в Європі.
Попередження про затримки стало першим для продовольчих товарів від початку нападів хуситів у Червоному морі.
Велика Британія, яка є п'ятим найбільшим імпортером чаю у світі, отримує понад половину чаю з Кенії та Індії, що робить її залежною від маршруту Червоним морем.
Згідно з даними Інституту експорту та міжнародної торгівлі (IEIT), необроблений чай постачається до Британії для переробки та пакування, завдяки чому країна стала 10-м найбільшим експортером у світі.
"Є тимчасові перебої в роботі деяких ліній чорного чаю, але вплив на споживачів буде мінімальним, оскільки рітейлери не очікують значних проблем", - заявив Ендрю Опі, директор з питань продовольства та сталого розвитку Британського консорціуму роздрібної торгівлі, який представляє найбільші групи супермаркетів.
Генеральний директор IEIT Марко Форджоне зазначив, що чай може бути "першим з багатьох товарів, які постраждали від кризи ланцюга поставок".
- У січні автовиробники Tesla і Volvo Car заявили, що призупиняють частину виробництва в Європі через дефіцит компонентів, що є першою явною ознакою того, що напади на судноплавство в Червоному морі завдають удару по виробникам в регіоні.
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