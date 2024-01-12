Tesla та Volvo призупиняють виробництво авто через брак компонентів, спричинений ситуацією у Червоному морі

Про це повідомляє Reuters.

Ціни на контейнерні перевезення цього тижня ще більше підвищилися, оскільки зросли побоювання, що судна, які перевозять все, від одягу до телефонів і автомобільних акумуляторів, будуть змушені оминати Суецький канал, найшвидший маршрут між Азією і Європою, протягом більш тривалого часу, ніж передбачалося.На канал припадає близько 12% світових контейнерних перевезень.

У четвер, 11 січня, компанія Tesla повідомила, що призупинить виробництво більшості автомобілів на своєму заводі під Берліном з 29 січня по 11 лютого, посилаючись на брак компонентів.

"Збройні конфлікти в Червоному морі та пов'язані з ними зміни транспортних маршрутів між Європою й Азією через мис Доброї Надії впливають на виробництво в Грюнхайде", - йдеться в заяві Tesla.

Volvo Car, мажоритарним акціонером якої є китайська Geely, заявила, що наступного тижня призупинить виробництво на своєму заводі в Генті в Бельгії на три дні через затримку доставки коробок передач.

Що відомо про напади хуситів у Червоному морі

Ізраїльські військові заявили 19 листопада, що єменські хусити захопили вантажне судно в Червоному морі, коли воно прямувало з Туреччини до Індії. Речник армії Ємену Ях'я Сарі пояснив, що хусити зупинятимуть вогневими засобами ізраїльські кораблі, що прямують до Індійського океану через Червоне море та Баб-ель-Мандебську протоку.

9 грудня стало відомо, що ЗС США намагаються запевнити судноплавні компанії, що багатонаціональні сили забезпечують безпечне плавання через Червоне море та Суецький канал попри те, що атаки єменських повстанців-хуситів продовжуються.

У вівторок, 12 грудня, єменські хусити заявили, що провели військову операцію проти норвезького комерційного танкера Strinda на знак протесту проти бомбардування Гази - танкер атакували ракетою в Червоному морі біля Ємену, внаслідок чого виникла пожежа та серйозні пошкодження.

Пізніше, 15 грудня, спалахнуло вантажне судно під прапором Ліберії в Червоному морі після того, як у нього влучив снаряд повстанців-хуситів Ємену.

18 грудня міністр оборони США Ллойд Остін відвідав Ізраїль, де заявив про намір його країни протидіяти нападам єменських хуситів на судна в Червоному морі. Для цього США сформували коаліцію проти нападів хуситів у Червоному морі. До неї долучилось понад 20 країн.

30 грудня ВМС США збили дві протикорабельні ракети, запущені єменськими хуситами в бік контейнеровоза в Червоному морі.

1 січня міністр оборони Британії Грант Шеппс заявив, що його країна розглядає можливість ударів по єменських повстанцях-хуситах, аби протидіяти їхнім нападам на вантажні судна у Червоному морі.

Згодом, 4 січня, члени Ради Безпеки ООН закликали єменських хуситів припинити напади на судна в Червоному морі та Аденській затоці, заявивши, що атаки є незаконними та загрожують регіональній стабільності, свободі судноплавства та глобальній безпеці.

У ніч з 11 на 12 січня США і Велика Британія завдали авіаудари по позиціях хуситів у Ємені.

Хусити пообіцяли відповісти на масовані удари США і Великої Британії 11 січня по об'єктах постачання і логістичних центрах у Ємені.