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Пресреліз

Business Wisdom Summit об’єднав 35+ управлінців у пошуку стратегій розвитку під час війни

17 квітня, 2024 середа
11:58
Економіка Business Wisdom Summit 2024

Масштабування компанії, реінтеграція ветеранів, залучення фінансування — на Business Wisdom Summit 10 квітня обговорили найважливіші питання українського бізнесу

Понад 700 учасників зібралися в Intercontinental Kyiv для інтенсивного навчання, обміну досвідом та живого спілкування. 

Стратегіями бізнес-лідерства поділилися управлінці TERWIN, Укрпошти, Київстару, Uklon та інших великих компаній. Провела саміт Оксана Гутцайт, ведуча "Фактів" на каналі ICTV та національного марафону "Єдині новини". 

Відкрив Business Wisdom Summit Ігор Смілянський, генеральний директор Укрпошти. Він поділився кейсом, як Укрпошта стає підтримкою для українських громадян та бізнесів.

На панельній дискусії партнерство бізнесу та влади обговорили: Данило Гетманцев, голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України, Михайло Шелемба, СЕО компаній "Датагруп" і Volia, Олександр Соколовський, засновник групи компаній "Текстиль-Контакт", Павло Мороз, директор Департаменту корпоративної соціальної відповідальності компанії МХП. Модератор –– Ганна Лічман, українська громадська діячка і політик. 

Як інвестувати у розвиток та трансформувати бізнес під час війни, розповів президент корпорації TERWIN, співвласник EVA та VARUS Руслан Шостак. Сміливими управлінськими рішеннями він поділився під час відкритого інтерв’ю Сергію Комберянову, президенту Lean Institute Ukraine. "Інвестиції — це збереження країни. В усіх наших компаніях ми ухвалили рішення: усі гроші, які маємо, будемо інвестувати в Україну", — наголосив Руслан Шостак.

У чому головні відмінності між СЕО мирного та воєнного часу, пояснив підприємець, інвестор, член наглядових рад Дмитро Шимків. Кейсами "Епіцентру" з підтримання українського бізнесу поділилася заступник голови з реклами, маркетингу, зв’язків з громадськістю та ЗМІ Ірина Шинкаренко. Під час саміту "Епіцентр" нагородив 20 найкращих українських компаній за версією покупців, підкресливши їхню важливість і внесок в економіку країни.

Про цілі, напрями та стратегію волонтерства для бізнесу розповів співзасновник UKLON Дмитро Дубровський. Він порадив компаніям сфокусуватися на одному напрямі допомоги, адже це допоможе побудувати комплексний підхід. Дмитро наголосив, що краще виділити окрему команду під волонтерські ініціативи та приділяти велику увагу промо, оскільки це найскладніша частина збору. 

Адаптивність — головний скіл для сучасного українського лідера. Які ще навички розвивати, як ухвалювати рішення та керувати командою, на панельній дискусії обговорили: Олександр Блохін, СЕО VBET Ukraine, Олександра Фурсенко, СЕО інвесткомпанії Q Partners, Олександр Лапко, CEO платіжного сервісу RozetkaPay, Надія Гладкевич, сo-owner групи компаній РЕНОМЕ, Тетяна Авраменко, CEO та керівна партнерка VERANDA ON THE RIVER, FENIX. Модераторка — Олена Дерев’янко, сo-founder і партнер Агентства PR-Service, віцепрезидент Української PR-Ліги. 

Про напрями послуг Київстар та розвиток компанії під час війни розповів B2B-директор Костянтин Вечір. Засновниця та СЕО SOHINA GLOBAL RECRUITMENT Анастасія Сохіна поділилася інструментами рекрутингу, які працюють в умовах сучасного ринку праці.

Директорка із залучення та розвитку відносин з клієнтами середнього бізнесу Райффайзен Банку Олександра Прохорчук поділилася на Business Wisdom Summit інсайтами про інвестиції під час війни. Інструменти торговельного фінансування для середнього та великого корпоративного бізнесу на платформі EximTradePro надав Святослав Кузьмич, директор Департаменту міжнародного бізнесу УКРЕКСІМБАНК. 

Залучення фінансування для бізнесу також обговорили на панельній дискусії: Олена Зубченко, заступниця голови правління Sense Bank, Володимир Дубєй, голова правління АТ "ТАСКОМБАНК", Сергій Наумов, голова правління Ощадбанку, Андрій Семченко, директор з корпоративного бізнесу страхової компанії ІНГО. Модератором виступив Денис Сичков, інвестиційний директор Horizon Capital.

Бізнес-стратегією Kormotech поділилася Уляна Фіца, Chief Supply Chain Officer Kormotech. Марина Авдєєва, сo-owner "Арсенал Страхування", Founder Easy Peasy Insurtech, розповіла, як бізнесу вижити та досягти успіху завдяки лідерству, команді та реальним цінностям.

Запуск та розвиток стартапу в Україні під час війни став предметом дискусії, участь в якій взяли Вадим Петрунін, CEO iHUB, Євгенія Клепа  директорка з партнерства та інновацій SET University, Наталія Пірак, засновниця N Pirak Personal Brand Agency і стартапу: Self— Maestro, Євгенія Беспалова, почесний IT-амбасадор МЗС, Head of Ecosystem у UNIT.City. Модератор – Олексадр Рябцев, співзасновник стартап-студії Unicoway Експерт Ukrainian Startup Fund.

На Business Wisdom Summit відбулася церемонія нагородження бізнес-лідерів за версією журналу "ТОП-100. РЕЙТИНГИ НАЙБІЛЬШИХ". 

Організатори, бізнес/медіа бюро Ekonomika+ та онлайн-медіа Delo.ua.

Генеральний партнер TERWIN, головні партнери Київстар, Райффайзен Банк, VBET Україна, партнерам "ІнтерХім", "Епіцентр".

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