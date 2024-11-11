Бюджет-2025 покриває потреби Міноборони лише на 25%, - нардепка Фріз

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"У державному бюджеті на 2025 рік абсолютно недостатньо фінансування потреб Сил оборони України. Наведу один конкретний приклад щодо Міноборони, яке отримало в держбюджеті на наступний рік 1,5 трильйона гривень, але разом із тим у рішенні Комітету нацбезпеки та оборони є запит від МОУ на 2025 рік ще на додаткові 6 трильйонів і 700 мільйонів гривень. Тобто лише ¼ частина потреб МО задовольняється ухваленим бюджетом на 2025 рік", - зауважила нардепка.

На її думку, це є кричуща проблема, яка потребує негайного реагування. Під час обговорення державного бюджету на 2025 рік "Європейська Солідарність" пропонувала понад 230 млрд грн, які віднайшли з інших видатків, спрямувати безпосередньо на МОУ.

"На час війни можна скоротити видатки на центральні органи виконавчої влади, які чомусь раптом збільшуються на так званих прокурорів, що отримали понад 2 млрд грн додаткових надходжень з держбюджету, також на Рахункову палату, збільшити податки на ігорний та тютюновий бізнес. Крім того, треба переглянути ставки рентної плати за видобуток природного газу. Тобто були подані пропозиції щодо конкретних, предметних можливостей віднайти додаткові джерела, щоб спрямувати кошти на потреби МО. На мою думку, бюджет 2025 року – не бюджет країни, яка перебуває в широкомасштабній війні, а скоріше бюджет чергових забаганок можновладців, що буде дуже болісно відображатися на спроможності наших Сил оборони", - підкреслила Ірина Фріз.

