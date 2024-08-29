Частина районів Харкова залишилася без світла після обстрілів РФ
Уранці четверга, 29 серпня, частина районів Харкова залишилася без електропостачання через ворожі удари російської армії
Про це повідомляє Харківобленерго.
"Унаслідок ворожих обстрілів в частині деяких районів міста відбулися відключення електропостачання", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що енергетики вже володіють всією інформацією та працюють над відновленням світла.
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