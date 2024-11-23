Чехія скасовує дозвіл на імпорт російських нафтопродуктів з наступного року

Про це пише Reuters.

Європейський Союз заборонив імпорт більшості нафти з Росії після початку повномасштабного вторгнення країни в Україну в 2022 році. Але Чехія, Словаччина та Угорщина користуються винятком із санкцій через брак інших поставок.

Виняток також дозволяє чехам імпортувати російські продукти переробки нафти з Slovnaft, словацького підрозділу угорської нафтогазової групи MOL. Але цей договір закінчується 5 грудня, і чехи не прагнуть продовження, заявили в міністерстві.

"У контексті поточної ситуації та кроків, які Чехія вживає для забезпечення незалежності від імпорту нафти з Росії, Чеська Республіка не бачить причин для продовження імпорту", — йдеться у заяві.

Чехія модернізує трубопровід з Італії до Німеччини, щоб транспортувати більше нафти цим шляхом і повністю відмовитися від російської сирої нафти до другої половини 2025 року.

Водночас Словаччина не планує припиняти постачання російської нафти. Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що він також домагається відступу, що дозволяє продовжити поставки продукції до Чехії.

Водночас у Чехії не виключають продовження імпорту російських нафтопродуктів, оскільки можуть бути подальші переговори між сторонами, включаючи Польщу. Адже польський Orlen володіє двома нафтопереробними заводами в Чехії, повідомили два джерела в чеському уряді.

Одне джерело зазначило, що одним із варіантів може бути продовження договору до червня 2025 року. Два джерела сказали, що Чехія може замінити будь-яке скорочення поставок палива Slovnaft залізницею з інших джерел.