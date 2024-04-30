Через санкції США Росія перейменувала деякі нафтові танкери, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

"Совкомфлот" потрапив під американські санкції у лютому, коли Штати оголосили про новий пакет обмежень з нагоди другої річниці початку повномасштабної агресії РФ проти України. Тоді чотирнадцять російських нафтових танкерів потрапили до списку поіменних суден міністерства фінансів США як майно, в якому "Совкомфлот" має частку.

Відповідно до видання, наразі щонайменше чотири російські танкери є перейменованими: NS Columb має нову назву Kemerovo, NS Bravo - Belgorod, NS Captain - Kaliningrad і NS Creation - Krasnoyarsk.

Bloomberg зауважує, РФ покладається на свій гігантський танкерний флот "Совкомфлоту", окрім свого тіньового флоту для перевезення нафти. Згідно з даними Clarkson Research Services Ltd., державна нафтова компанія Росії, залишається найбільшим у світі власником танкерів класу Aframax, кожен з яких може перевозити близько 700 тис. барелів нафти.

"Танкери часто змінюють назви після санкцій, щоб дистанціюватися від списків у базах даних обмежень, хоча їх можна ідентифікувати за унікальними та незмінними номерами, зареєстрованими в Міжнародній морській організації", - наголошують у матеріалі.