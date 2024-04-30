Через санкції США Росія перейменувала деякі нафтові танкери, - Bloomberg
Державна нафтова компанія Росії "Совкомфлот" перейменувала деякі танкери на честь міст РФ після того, як Сполучені Штати Америки наклали на них санкції
Про це повідомляє Bloomberg.
"Совкомфлот" потрапив під американські санкції у лютому, коли Штати оголосили про новий пакет обмежень з нагоди другої річниці початку повномасштабної агресії РФ проти України. Тоді чотирнадцять російських нафтових танкерів потрапили до списку поіменних суден міністерства фінансів США як майно, в якому "Совкомфлот" має частку.
Відповідно до видання, наразі щонайменше чотири російські танкери є перейменованими: NS Columb має нову назву Kemerovo, NS Bravo - Belgorod, NS Captain - Kaliningrad і NS Creation - Krasnoyarsk.
Bloomberg зауважує, РФ покладається на свій гігантський танкерний флот "Совкомфлоту", окрім свого тіньового флоту для перевезення нафти. Згідно з даними Clarkson Research Services Ltd., державна нафтова компанія Росії, залишається найбільшим у світі власником танкерів класу Aframax, кожен з яких може перевозити близько 700 тис. барелів нафти.
"Танкери часто змінюють назви після санкцій, щоб дистанціюватися від списків у базах даних обмежень, хоча їх можна ідентифікувати за унікальними та незмінними номерами, зареєстрованими в Міжнародній морській організації", - наголошують у матеріалі.
- Міністерство фінансів США 23 лютого запровадило санкції проти провідної російської танкерної групи "Совкомфлот" з метою зменшити доходи РФ від продажу нафти, кошти від якої спрямовуються на війну проти України.
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