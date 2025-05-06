Через відсутність фінансування USAID Україна втратить до 1% ВВП, – аналітик Несходовський
Припинення фінансування USAID означає для України втрату робочих місць і закриття об'єктів. Через це країна може втратити до 1% ВВП
Про це в коментарі кореспондентці Еспресо Катерині Галко сказав аналітик Ілля Несходовський.
За словами експерта, через припинення фінансування USAID в Україні може виникнути ефект доміно: підприємства, які залежали від цих коштів, перестають працювати, а разом із ними втрачають замовлення і їхні постачальники (наприклад, оренда приміщень, ЗМІ, закупівля медикаментів тощо). Це веде до скорочення робочих місць і загального падіння економічної активності.
За попередніми оцінками, припинення фінансування може коштувати Україні від 0,5% до 1% економічного зростання. Повний ефект можна буде об'єктивно оцінити приблизно у вересні.
"Загалом наша оцінка з приводу того, наскільки вплине відповідно припинення фінансування, якщо рахувати прямим методом, то це приблизно від 0,5 до 1% економічного зростання. Тобто ми втратимо саме стільки. Обсяги фінансування від USAID в Україні за останні роки були дуже значними. Ми зараз побачили лише тільки, скажімо так, перший момент", - сказав аналітик.
Він наголосив, що для оцінки впливу на ВВП потрібно почекати хоча б пів року.
- У січні Агентство федерального уряду США (USAID) зупинило фінансування всіх програм і проєктів в Україні.
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