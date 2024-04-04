Держоператор тилу зекономив 3 млрд грн за перший квартал 2024 року
За перший квартал 2024 року Державний оператор тилу уклав 155 договорів на 23,8 млрд грн та за цей період зміг зекономити 3 млрд грн
Про це повідомляється на Facebook-сторінці державного підприємства.
Що стосується напрямків проведених договорів:
- речове майно - 93 договори на 7 млрд грн;
- пально-мастильні матеріали - 33 договори на 7,4 млрд грн;
- продовольчі товари - 29 договорів на 9,4 млрд грн.
Збройні сили України вже отримали 37% із обсягу закупленого.
Довідка: "Державний оператор тилу" - державне підприємство Міністерства оборони України "Агенція закупівель у сфері оборони", створене 2022 року. Восени 2023 року було уповноважене Міністерством оборони на здійснення закупівель та укладення державних контрактів (договорів) на закупівлю нелетальних товарів, робіт і послуг оборонного призначення для забезпечення ЗСУ.
- 5 лютого агенція "Державний оператор тилу" оголосила в системі Prozorro про перші закупівлі харчування для ЗСУ за новою моделлю.
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