Держоператор тилу зекономив 3 млрд грн за перший квартал 2024 року

Про це повідомляється на Facebook-сторінці державного підприємства.

Що стосується напрямків проведених договорів:

речове майно - 93 договори на 7 млрд грн;

пально-мастильні матеріали - 33 договори на 7,4 млрд грн;

продовольчі товари - 29 договорів на 9,4 млрд грн.

Збройні сили України вже отримали 37% із обсягу закупленого.

Довідка: "Державний оператор тилу" - державне підприємство Міністерства оборони України "Агенція закупівель у сфері оборони", створене 2022 року. Восени 2023 року було уповноважене Міністерством оборони на здійснення закупівель та укладення державних контрактів (договорів) на закупівлю нелетальних товарів, робіт і послуг оборонного призначення для забезпечення ЗСУ.