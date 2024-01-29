Для стимулювання повернення з-за кордону: уряд призначив допомогу двом категоріям українців

Відповідну постанову уряд ухвалив 26 січня, передає Урядовий портал.

Раніше допомога малозабезпеченим родинам не могла призначатися, якщо в родині є працездатні особи, які не працюють, або за них не сплачувався ЄСВ протягом попередніх трьох місяців перед зверненням по цю допомогу. В уряді зазначили, що цю допомогу не могли отримувати біженці, які повертаються з-за кордону після тривалого перебування там.

Відповідно до постанови, для того, аби біженці повертались в Україну та мали змогу працевлаштуватись, допомога призначатиметься на 6 місяців:

для родин, що повернулись в Україну після тривалого (понад 90 днів поспіль) перебування за кордоном, навіть якщо в таких родинах є працездатні непрацюючі особи, які не сплачували ЄСВ.

для родин внутрішньо переміщених осіб, які, внаслідок переміщення не працювали або не сплачували ЄСВ.

Вказується, що виплата допомоги для малозабезпечених поєднується з інструментами стимулювання до працевлаштування, аби люди з часом змогли утримувати себе самостійно.

"Так, якщо в родині ВПО чи мігрантів, які повертаються, є працездатні особи, які не працюють, після призначення допомоги малозабезпеченим вони мають протягом двох місяців після призначення допомоги сприяти своїй економічній самостійності - тобто або працевлаштуватись, або стати на облік в Державному центрі зайнятості, аби фахівці Центру допомогли таким особам знайти роботу, чи, за потреби, пройти перенавчання та перекваліфікацію", - уточнили в уряді.

Там нагадали, що допомога малозабезпеченим призначається тим родинам, у яких сукупний розмір доходів не перевищує рівень забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї, так наразі (для працездатних осіб це - 55% прожиткового мінімуму (1665.4 грн), для дітей - 140 % (віком до 6 років - 3 588,2 грн, від 6-18 років - 4 474.40 грн), для осіб, які втратили працездатність - 100% (2 361 грн). Таким чином допомога розраховується як різниця рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом.

Ситуація з українськими біженцями

Країни ЄС схвалили продовження тимчасового захисту для біженців з України до березня 2025 року.

За даними Євростату, статус тимчасового захисту в ЄС станом на кінець листопада 2023 року отримали 4,27 млн громадян України. Найбільше українських біженців прийняли Німеччина (1 235 960 осіб; 28,9% від загальної кількості ЄС), Польща (955 110; 22,3%) і Чехія (369 330; 8,6%).

25 січня очільниця МВС Фінляндії Марі Рантанен прокоментувала інформацію про те, що Київ почав говорити з партнерами про заохочення повернення українців додому. "Якби я була українським посадовцем – звісно, я закликала б людей повертатися. Коли війна скінчиться. Але до того часу Європа і зокрема Фінляндія мають допомагати українцям стільки, скільки буде потрібно", – сказала вона.

Президент Володимир Зеленський заявив, що всі, хто виїхав з України незаконно, мають повернутись і сплачувати податки.