До кінця року можемо очікувати інфляцію близько 10%, - аналітик Несходовський

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Щодо стану економіки України, то я назвав би це певною стабільністю, бо ми зростаємо, але у декілька відсотків. Тобто морський коридор, який був запущений з 2023 року, дуже непогано відпрацьовує і надає нам можливість торгувати агропродукцією. Також налагоджене окреме постачання іншої продукції через те, що нема контролю з боку країни-агресорки. На відміну від минулого року цьогоріч поки нема блокування та протестів з боку польських фермерів, що є також відповідним плюсом", - прокоментував керівник аналітичного напряму мережі "АНТС".

За його словами, є певна проблема щодо зростання цін, яке було спровоковано збільшенням вартості електроенергії. Бо обстріли РФ по енергетичній системі України негативно вплинули на стан нашої економіки. Сьогодні можемо спостерігати суттєве подорожчання молока та молочних виробів через те, що вони зберігаються у холодильних камерах. Відповідно, вартість зберігання цих продуктів зросла, тому і ціна на них збільшилася.

"А ще, скажемо чесно, що з врожаєм у нас не дуже все добре. Була засушлива погода, спека дала взнаки, відповідно, не маємо того результату, який був у нас торік. Тобто це спровокує додатковий плюс до інфляції. Можемо очікувати до кінця року інфляцію близько 10%. Щодо макроекономічних показників, якщо будемо говорити в цілому по ВВП, то нема стимулювання зростання економіки, але водночас економіка навчилася виживати в умовах війни", - зауважив Ілля Несходовський.