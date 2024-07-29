Додаткові дві години зі світлом: у Києві та трьох областях змінили графіки відключень електроенергії 29 липня

Про це інформує пресслужба ДТЕК.

Зазначається, що зміни стосуються Києва, а також Київської, Дніпропетровської, Одеської і Донецької областей.

Сьогодні там графіки відключень почнуть діяти з 18:00, а не з 16:00 і триватимуть до 23:00.