Додаткові дві години зі світлом: у Києві та трьох областях змінили графіки відключень електроенергії 29 липня
У понеділок, 29 липня, у низці областей України змінили час відключення електроенергії, додавши ще дві години зі світлом
Про це інформує пресслужба ДТЕК.
Зазначається, що зміни стосуються Києва, а також Київської, Дніпропетровської, Одеської і Донецької областей.
Сьогодні там графіки відключень почнуть діяти з 18:00, а не з 16:00 і триватимуть до 23:00.
- Напередодні повідомлялося, що 29 липня в Україні графіки відключень електроенергії почнуть діяти з вечора. Одночасно застосовуватимуть одну чергу.
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