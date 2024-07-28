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Відключення електрики 29 липня почнуть діяти з вечора

Марина Клюєва
28 липня, 2024 неділя
18:34
Суспільство світло

У понеділок, 29 липня, в Україні графіки відключень електроенергії почнуть діяти з вечора. Одночасно застосовуватимуть одну чергу

Зміст

Про це повідомляє Укренерго.

У Понеділок графіки вимкнень електрики триватимуть протягом семи годин.

"29 липня з 16:00 до 23:00 буде застосовуватись одна черга відключень. В інші години - без обмежень", - йдеться у повідомленні.

Ситуація в енергосистемі

У квітні ПАТ "Центренерго" заявило, що втратило 100% генерації. 22 березня 2024 року окупанти повністю знищили Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині. Унаслідок масованої атаки РФ було повністю знищено Трипільську ТЕС у Київській області.

16 квітня очільник Міненерго Галущенко казав, що Україна втратила 7 ГВт енергогенерації. Уже 5 травня він заявив, що Україна втратила понад 8 ГВт генерації.

Віцеканцлер і міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек 18 квітня в Києві сказав, що Україні потрібно більше сонячних електростанцій. "Знищити 10 тис. сонячних електростанцій дуже важко. Одна електростанція є мішенню, десять тисяч сонячних - дуже важко атакувати... Тож якщо ви поквапитеся, за три чи чотири місяці ви зможете зробити багато речей. І я гадаю, що особливо влітку сонячна енергія також може допомогти Україні", - сказав він.

24 червня голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що Україна має невідкладно розпочати будівництво об'єктів розподіленої генерації. Це потрібно для того, аби успішно пройти наступний опалювальний сезон. 

28 червня стало відомо, що внаслідок ворожих атак ДТЕК втратив 90% потужностей. На відновлення потрібно близько 350 млн доларів.

9 липня очільник уряду Денис Шмигаль заявив, що після 20 липня можна розраховувати на поліпшення ситуації в енергетиці. Цьому сприятиме завершення ремонтних робіт на деяких об'єктах генерації.

Теги:
Україна
Війна з Росією
Енергія
Економіка
Енергетика
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