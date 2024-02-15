Доставка на наступний день у будь-яке місто: Укрпошта запустила автоматизоване сортування посилок
Укрпошта переходить на повністю автоматизоване сортування посилок. Це дозволить їм доставляти речі у будь-яке місто вже на наступний день
Про це повідомив директор компанії Ігор Смілянський.
"Ми переходимо на повністю автоматизоване сортування, відкриваючи термінал Київ Правий, спроможний обробляти 400 000 посилок за добу! 5 посилок за секунду", - йдеться у повідомленні.
Також компанія відкриває інноваційний термінал "Київ Лівий", після чого аналогічні логістичній центри запрацюють у Львові, Дніпрі, Харкові, Хмельницькому, Одесі - загалом у найближчі 3-4 місяці вони відкриються у понад 20 українських містах.
"А що буде після цього? Доставка на наступний день у будь-яке місто України, бо саме цього Ви очікували від Укрпошти і саме це ми зробимо. Ще не завтра, проте пришвидшення термінів буде помітним вже зовсім скоро", - додав Смілянський.
- "Укрпошта" протягом 2023 року наростила кількість відправлень на 40% та привезла до України 63,6 млн одиниць гуманітарної допомоги.
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