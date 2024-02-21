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ДТЕК залучить інвесторів з Японії, щоб посилити підтримку енергетики України

21 лютого, 2024 середа
09:27
Економіка Україна Японія

Найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України ДТЕК запускає ініціативу з залучення інвестицій з Японії для підтримки енергетичного сектору в умовах війни

Про це йдеться в повідомленні на сайті компанії. 

Зазначається, що таке рішення було прийнято в рамках візиту української делегації на чолі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, яка бере участь в японсько-українській конференції з економічного розвитку та відродження в Токіо.

Візит включає підписання нової угоди про кібербезпеку для захисту життєво важливої ​​цивільної енергетичної інфраструктури від російських хакерів.

Крім того, під час візиту передбачається підписання меморандуму про взаєморозуміння між ДТЕК та GSX, світовим експертом із безпеки, для проведення комплексної оцінки вразливостей за допомогою ІТ-компанії Modus X, яка входить до складу ДТЕК.

"Уряд Японії та японський бізнес вже понад десять років віддано підтримують українські компанії, такі як ДТЕК. Я щиро вдячний за дух партнерства, який ми відчули під час нашого візиту до Токіо, і переконаний, що ця конференція впише нову главу в історію співпраці між Японією та Україною. Зараз, більше ніж будь-коли, ми потребуємо підтримки Японії в наших зусиллях перемогти агресора", - зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Повідомляється, що Японія є одним з найсильніших союзників України і має цінний досвід з відновлення інфраструктури, зокрема після природних катастроф.

Окрім заходів у рамках візиту делегації, заплановано зустрічі представників ДТЕК із низкою японських компаній. Серед них - Японський банк міжнародного співробітництва (JBIC), державне експортно-кредитне агентство Японії (Nippon Export and Investment Insurance), Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA), компанія з виробництва електроенергії JERA, багатонаціональні торгові конгломерати ITOCHU та Marubeni, інжинірингова компанія Nippon Koei та міжнародний банк Nomura.

  • 19 лютого Японія прийняла українську делегацію на чолі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Під час зустрічі прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда оголосив про виділення Україні $12,1 млрд.
Теги:
Світ
Україна
Японія
Енергія
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