"Є продовольча безпека": Туск на тлі блокування кордону назвав себе проукраїнським політиком
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що вважає себе найбільш проукраїнським політиком в Європі, проте він має враховувати інтереси продовольчої безпеки Польщі та Європи
Про це повідомляє RMF FM.
12 лютого в Парижі на спільному брифінгу з президентом Франції Емманюелем Макроном Туск наголосив, що шукатиме спільні рішення з "французькими друзями" в питанні продовольчої безпеки.
"Важко знайти в Європі більш проукраїнського політика, ніж я, і важко знайти в Європі більш проукраїнську націю, ніж польська, але ми повинні також пам'ятати про інтереси продовольчої безпеки Польщі та Європи", - наголосив він.
Туск підкреслив, що хотів би поговорити з Макроном про безпеку польських і французьких фермерів, що безпосередньо означає безпеку обох країн. Він додав, що однією з тем також буде енергетика та "чудова можливість для спільних проєктів".
Він додав, що Польща та Франція повинні "взяти на себе справді велику відповідальність і дуже серйозно поставитися до відповідальності за безпеку і майбутнє Європи".
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