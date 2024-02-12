"Є продовольча безпека": Туск на тлі блокування кордону назвав себе проукраїнським політиком

Про це повідомляє RMF FM.

12 лютого в Парижі на спільному брифінгу з президентом Франції Емманюелем Макроном Туск наголосив, що шукатиме спільні рішення з "французькими друзями" в питанні продовольчої безпеки.

"Важко знайти в Європі більш проукраїнського політика, ніж я, і важко знайти в Європі більш проукраїнську націю, ніж польська, але ми повинні також пам'ятати про інтереси продовольчої безпеки Польщі та Європи", - наголосив він.

Туск підкреслив, що хотів би поговорити з Макроном про безпеку польських і французьких фермерів, що безпосередньо означає безпеку обох країн. Він додав, що однією з тем також буде енергетика та "чудова можливість для спільних проєктів".

Він додав, що Польща та Франція повинні "взяти на себе справді велику відповідальність і дуже серйозно поставитися до відповідальності за безпеку і майбутнє Європи".