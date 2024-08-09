Економіст Пендзин пояснив, чи підвищаться ціни на хліб в Україні
Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявив, що жодного дефіциту борошна, а відтак й зростання ціни на хліб в Україні не передбачається
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Якби ми проаналізували заяви очільника "Всеукраїнської асоціації пекарів" Юрія Дудченка за останні пів року, і якби вони справдились, то ціна хліба в Україні збільшилася б в п'ять разів точно. Потрібно бути дуже обережним з такими заявами. Зокрема, про те, що хліб подорожчає. Минулого року борошно зросло на 4%. Я хочу нагадати, що Дудченко неодноразово говорив, що хліб буде дорожчати на 30% щомісяця. Зараз вже серпень, і я не бачу різких змін в ціні хліба", - пояснив Пендзин.
Економіст наголосив, що зростання цін на хліб в Україні не передбачається.
"Україна минулого року зібрала 82 млн тонн зернових. Цього року ми зберемо понад 72 млн тонн зернових через аномальну спеку та зменшення посівних площ. Нам потрібно понад 20 млн тонн зернових разом з олійними, щоб вся країна мала продовольство. Зокрема, зернових понад 10-11 млн тонн. Наш експортний потенціал зернових становить понад 40 млн тонн. З такими цифрами про дефіцит борошна, а відповідно зростання цін на хліб не може бути й мови", - додав він.
- 9 червня президент "Всеукраїнської асоціації пекарів", директор ТОВ "Київ Хліб" Юрій Дученко спрогнозував подорожчання хліба найближчими місяцями на 30%. Серед причин: відключення світла, нестача зерна і мобілізація
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