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ЄС до кінця року запровадить новий пакет санкцій проти "тіньового флоту" РФ, - Bloomberg

Ольга Бабишена
14 листопада, 2024 четвер
20:18
Економіка нафтовий танкер

Європейський Союз до кінця року планує ухвалити новий пакет санкцій проти РФ: він стосуватиметься російського "тіньового флоту"

Зміст

Про це інформує Bloomberg.

Країни - члени ЄС все ще ведуть переговори про деталі санкцій, оскільки їх мають схвалити одноголосно. Видання вказує, що в останні місяці ЄС стає дедалі важче отримати схвалення пакетів санкцій, оскільки Угорщина часто використовує своє право вето. 

Очікується, що пакет санкцій включатиме обмеження проти осіб, які беруть участь у торгівлі, оскільки кілька раундів санкцій США, Великої Британії та ЄС вже торкнулися десятків танкерів, а також кораблів і послуг, які використовують для транспортування російської нафти.

За даними видання, ЄС також працює над ширшим пакетом санкцій, який мають намір ухвалити на початку наступного року, коли головування в блоці перейде від Угорщини до Польщі. Він може включати подальші торгівельні обмеження, а також підвищення тарифів на російські сільськогосподарські товари. 

"Цей пакет може бути представлений вже в січні, щоб ухвалити його до символічної дати 24 лютого, коли виповниться третя річниця повномасштабного вторгнення Росії", - пише Bloomberg.

  • 11 вересня повідомлялось, що уряд Великої Британії запровадив санкції проти 10 танкерів російського тіньового флоту. Це судна, які Росія використовує для експорту своєї нафти в обхід обмежень, що були накладені Заходом за повномасштабне вторгнення в Україну.
  • Втім, згодом незалежне дослідження, проведене природоохоронною організацією Greenpeace, виявило, що танкери з російською нафтою попри санкції продовжують прямувати до портів ЄС.
Теги:
Новини
Україна
Росія
ЄС
санкції проти Росії
санкції ЄС проти Росії
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