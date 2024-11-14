ЄС до кінця року запровадить новий пакет санкцій проти "тіньового флоту" РФ, - Bloomberg

Про це інформує Bloomberg.

Країни - члени ЄС все ще ведуть переговори про деталі санкцій, оскільки їх мають схвалити одноголосно. Видання вказує, що в останні місяці ЄС стає дедалі важче отримати схвалення пакетів санкцій, оскільки Угорщина часто використовує своє право вето.

Очікується, що пакет санкцій включатиме обмеження проти осіб, які беруть участь у торгівлі, оскільки кілька раундів санкцій США, Великої Британії та ЄС вже торкнулися десятків танкерів, а також кораблів і послуг, які використовують для транспортування російської нафти.

За даними видання, ЄС також працює над ширшим пакетом санкцій, який мають намір ухвалити на початку наступного року, коли головування в блоці перейде від Угорщини до Польщі. Він може включати подальші торгівельні обмеження, а також підвищення тарифів на російські сільськогосподарські товари.

"Цей пакет може бути представлений вже в січні, щоб ухвалити його до символічної дати 24 лютого, коли виповниться третя річниця повномасштабного вторгнення Росії", - пише Bloomberg.