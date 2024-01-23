ЄС готовий до жорстких заходів щодо Угорщини у разі блокування допомоги Україні, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з ходом підготовки зустрічі.

У понеділок Угорщина виступила проти пропозиції блоку створити новий фонд, щоб забезпечити надійніший спосіб доставки критично важливої військової допомоги Україні. Цей крок було зроблено після того, як у середині грудня Орбан заблокував рішення про надання фінансової допомоги Києву.

За даними джерел, члени ЄС готові ухвалити пакет заходів щодо України на саміті в Брюсселі незалежно від підтримки Угорщини. Якщо Орбан продовжить блокувати рішення, воно може бути ухвалене 26 країнами без участі Угорщини; підготовка до такого сценарію йде на повний хід, кажуть вони.

Як запасний варіант розглядається можливість перерахування коштів Києву поза бюджетним процесом ЄС.

Співрозмовники Bloomberg також зазначають, що проти Угорщини можуть бути запроваджені штрафні заходи – аж до позбавлення Будапешта права голосу як держави-члена ЄС.

Що відомо про блокування Угорщиною допомоги ЄС Україні

15 грудня Віктор Орбан наклав вето на ухвалення рішення ЄС щодо програми бюджетної допомоги Україні на €50 млрд.

15 грудня повідомлялося, що у ЄС знайшли спосіб обійти блокування Орбаном €50 млрд допомоги для України та назвали термін проведення позачергового саміту.

21 грудня Орбан вигадав нове пояснення, чому виступає проти вступу України в ЄС. Цього ж дня він заявив, що готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

9 січня повідомлялося, що Угорщина може зняти своє вето на пакет допомоги від ЄС Україні в розмірі 50 млрд євро за умови, що фінансування буде переглядатися щороку.

10 січня попри спротив Угорщини в Брюсселі проголосували за початок переговорів із Європарламентом про надання Україні макрофінансової допомоги на найближчі чотири роки на суму €50 млрд.

Своєю чергою Орбан запевнив, що не проти допомоги Україні в принципі, але підкреслив, що "ми повинні зробити це таким чином, щоб не завдати шкоди бюджету ЄС". Прем’єр Угорщини наполіг, що будь-яка фінансова допомога Україні має бути відокремлена від бюджету ЄС і пропорційно економіці країн членів.

Словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо після зустрічі з угорським візаві Віктором Орбаном у Будапешті заявив, що підтримує його "законну" боротьбу проти змін до бюджету Європейського Союзу для виділення Україні 50 мільярдів євро допомоги.

18 січня Європарламент ухвалив резолюцію, яка засуджує шкідництво Угорщини й Орбана в ЄС та блокування допомоги Україні.