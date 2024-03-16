ЄС має відмовитись від російського газу до кінця року, - єврокомісар з питань енергетики Сімсон

Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначили у виданні, останні зусилля ЄС спрямовані на перерозподіл поставок і підрив фінансування військової машини президента Володимира Путіна.

Сімсон повідомила, що обговорювала питання зростання поставок СПГ у п'ятницю на зустрічі з питань енергетики зі США, які наразі є найбільшим постачальником скрапленого газу до ЄС.

"Моє послання полягало в тому, що цей рік має принести подальшу відмову від російського експорту, - заявила вона. - В ЄС ми поступово нарощуємо тиск на європейських гравців з метою скорочення закупівель російського СПГ, і тут знову важлива впевненість у поставках зі США".

За її словами, уряди країн ЄС отримають новий інструмент для припинення закупівель російського газу після того, як через кілька тижнів набуде чинності закон, який дозволить блокувати такі потоки без застосування санкцій.

Цей крок дозволить країнам ЄС тимчасово заборонити російським і білоруським експортерам бронювати інфраструктурні потужності, необхідні для поставок СПГ.

"В останні місяці ми бачили, що Росія зменшила свої доходи, але нам ще потрібно зробити набагато більше, щоб запобігти надходженню російського СПГ на європейські ринки", - констатувала Сімсон.